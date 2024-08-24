TikTok спровоцировал дефицит огурцов в Исландии

Вирусный тренд в TikTok вызвал всплеск спроса на огурцы в Исландии. Супермаркеты страны заявили о двукратном увеличении продаж и дефиците овощей. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание пишет, что рост спроса на огурцы произошел после того, как в TikTok завирусилось видео с рецептом салата из тертых огурцов, кунжутного масла, чеснока, рисового уксуса и чили-масла .

Как утверждает Ассоциация фермеров Исландии (SFG) рецепт оказался настолько популярным, что фермеры не смогли удовлетворить стремительно растущий спрос. Одна из сетей супермаркетов — Hagkaup — признала, что закупки огурцов выросли более чем вдвое, хотя усомнилась в связи всплеска спроса на овощи с трендом в соцсети.

Директор по маркетингу SFG Кристин Линда Свейнсдоттир заявила, что рецепт оказался «действительно популярным», и на другие ингредиенты салата также был зафиксирован повышенный спрос.

Читать еще Заключенные захватили заложников в колонии Есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников ФСИН. Захватчиков убили во время штурма

«Мы впервые сталкиваемся с подобным», — рассказала Свейнсдоттир, добавив, что если бы тренд TikTok стал популярным в начале лета, «когда производство огурцов было в самом разгаре», дефицит не был бы заметен.

В то же время Свейнсдоттир отметила, что на увеличение закупок огурцов могут повлиять и другие факторы, например, возвращение школ с каникул, что увеличивает нагрузку на снабжение продуктами. На возникновение дефицита также могло повлиять то, что фермеры в это время года обновляют растения, которые уже не дают больших урожаев.

Би-би-си отмечает, что вирусный тренд берет свое начало в Канаде. Тиктокер Логан Моффитт с июля этого года почти каждый день выкладывает на своей странице новые рецепты блюд из огурцов. На его аккаунт подписаны пять с половиной миллионов человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.