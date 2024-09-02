Максимальная зарплата курьера в России сравнялась с доходом IT-специалиста

Максимальная зарплата на вакансии курьера в России сравнялась с зарплатами, которые получают начинающие IT-специалисты. Сейчас доставщикам в России предлагают до 155 тысяч рублей в месяц, пишет Forbes со ссылкой на подсчеты платформы «Мигрант Сервис».

Платформа составила рейтинг десяти самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в России. Первое место заняла вакансия курьера с предложениями по максимальной зарплате в 155 тысяч рублей. При этом, как пишет Forbes, в начале года самые «щедрые» предложения по этой работе не превышали 148 тысяч рублей в месяц. Однако медианная зарплата в этой сфере снизилась с 110 000 до 109 000 рублей. Это означает, что ровно половина курьеров получают меньше 109 тысяч рублей, а другая половина — больше.

На втором месте рейтинга оказались производственные рабочие. Их зарплата выросла на 40% с прошлого года и составила 147 тысяч рублей. Замыкает топ-3 профессия водителя. Водителям предлагают до 136 тысяч рублей в месяц. Причем и в этой сфере наблюдается значительный рост максимальной зарплаты — с начала года она увеличилась почти на 30%. На этой вакансии выросла в том числе и медианная зарплата — с 80 тысяч до 110 тысяч рублей.

Директор «Мигрант Сервис» Андрей Кладов объяснил такие резкие повышения зарплат изменением во всех экономикообразующих индустриях в России. Стране пришлось приспосабливаться к изменению экспорта и импорта, а бизнес привыкал к работе с другими объемами выручки. В итоге, говорит Кладов, произошло перераспределение рабочей силы.

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«Произошло перераспределение рабочей силы и изменение зарплат в ряде отраслей. Бурно развивающиеся экосистемы доставок и маркетплейсов перетащили на себя значительную часть рабочей силы за счет возможности предлагать большие зарплаты», — считает Кладов.

Сервис «Авито Работа» подсчитал, что в среднем курьеры в крупных городах России зарабатывают порядка 119 тысяч рублей в месяц. Но даже хорошие зарплатные предложения не могут покрыть дефицит кадров, который сложился в этом секторе. К концу 2024 года в России будет не хватать около 300 тысяч курьеров, уже сейчас сервисам доставки недостает по меньшей мере 140 тысяч работников. Доставка продуктов и еды в России уже подорожала из-за нехватки курьеров.

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