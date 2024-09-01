Виновницу автокатастрофы нашли с пулей в черепе

В сентябре 2008 года на трассе к северу от американского города Де-Мойн полиция нашла перевернутый автомобиль, за рулем которого была 41-летняя Мишель Дэвис. Изначально следователи полагали, что она не справилась с управлением и попала в аварию, но вскрытие показало, что эта версия не верна — Дэвис убили до аварии. Как удалось раскрыть это дело, читайте в новом выпуске еженедельной трукрайм-рубрики «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

11 сентября 2008 года в службу 911 штата Айова поступило множество звонков от очевидцев, которые сообщали о крупной аварии на съезде с автомагистрали на шоссе 235 к северу от центра Де-Мойна. Полиция и фельдшеры скорой помощи, прибывшие на место аварии, нашли перевернутую машину марки Mercury золотистого цвета. Автомобилем управляла 41-летняя бухгалтер Мишель Дэвис — ее тело вытащили из разбитой машины, когда она уже была мертва.

Полиция пришла к выводу, что автомобиль Дэвис потерял управление, протаранил ближайшие машины и перевернулся. Предполагалось, что Дэвис погибла в результате аварии. Однако при вскрытии судебно-медицинские эксперты неожиданно обнаружили в ее черепе пулю.

Мама и жена

Мишель Дэвис родилась выросла в небольшом городке Де-Мойн в штате Айова. Родственники описывали ее как свободолюбивую девушку, которая всегда была душой компании и увлекалась мотоциклами. Сразу после школы Мишель вышла замуж за своего школьного возлюбленного Билла Макклейна.

К 1986 году у пары родился сын Билл Макклейн-младший, однако их брак распался, когда мальчику еще не исполнилось два года

Примерно в это же время Мишель познакомилась с Рэнди Дэвисом, бывшим морпехом, который открыл строительный бизнес. У них было много общего: как и Мишель, Рэнди любил мотоциклы и в одиночку воспитывал двух детей — сына и дочь. Его первая жена погибла в автокатастрофе — ее сбил пьяный водитель.

В 1991 году Рэнди и Мишель поженились. Долгое время Мишель была домохозяйкой и все свое время уделяла воспитанию детей, но в начале 2000-х ей пришлось выйти на работу.

В 2001 году из-за кризиса на рынке жилья Рэнди пришлось продать свой бизнес, а Мишель — устроиться бухгалтером в крупную транспортную компанию. Их отношения разладились: по словам родственников, на это повлияла в том числе и финансовая независимость Мишель.

В 2004 году Мишель впервые попыталась уйти от Рэнди, но через несколько дней тот убедил ее вернуться ради детей. Через четыре года, когда дети стали старше, Мишель подала на развод.

В апреле 2008 она переехала в собственную квартиру и попросила суд запретить бывшему мужу приближаться к ней. Причины — неизвестны. Через пять месяцев после переезда Мишель Дэвис нашли мертвой: ее автомобиль внезапно перевернулся на съезде с трассы.

«Сидел дома, смотрел телевизор»

Когда тело Мишель было отправлено в офис судмедэксперта округа Полк, там установили, что она получила смертельное огнестрельное ранение: пуля попала ей в голову.

Дело об убийстве расследовали детективы Майк Мактаггарт, Деннис О’Доннелл и Дэвид Сиберт. Они отправились на место происшествия, чтобы найти следы преступника, однако ни гильз, ни других улик обнаружено не было.

Первым подозреваемым стал Тодд Консер, один из братьев Мишель. Его заподозрили после того, как в полицию позвонили из страховой компании и сообщили, что Тодд узнавал, можно ли получить выплаты по ее страховке. На допросе Тодд объяснил, что семья оказалась в тяжелом финансовом положении и не могла позволить себе организацию похорон: им нужны были деньги. Однако полиция установила, что в день убийства он находился в другой части города, и сняла с него подозрения.



Затем следователи допросили Мэтта Джоргенсена, коллегу и бойфренда Мишель, с которым они начали встречаться незадолго до ее смерти. По словам коллег, между ними были взаимные чувства, но они не афишировали свои отношения.

Но Мэтт рассказал, что Мишель старалась избегать своего бывшего мужа, потому что не хотела конфликтов.

В то же время полиция провела баллистическую экспертизу, чтобы установить, откуда стреляли в Мишель. Эксперты установили, что выстрел был произведен с близкого расстояния, но стрелок, вероятно, находился не на заднем сидении, а в другой машине.

Следующим подозреваемым стал пасынок Мишель, сын ее бывшего мужа — Джош Дэвис.

«Джош недавно уволился из морской пехоты и тогда жил со своим отцом», — рассказывал детектив Мактаггарт. Он подчеркнул, что Джош умел обращаться с оружием, и детективов насторожило его недавнее военное прошлое. Мотивом могла стать ссора Мишель с его отцом.

На допросе Джош рассказал, что ему и правда не понравились требования Мишель, которые она выдвинула в процессе развода: она претендовала на половину всего имущества, включая дом и пенсионные накопления его семьи. Но в день убийства он был в торговом центре вместе со своей сестрой. После этого вернулся домой около 15:30 и смотрел телевизор, пока домой около 17:30 не вернулся его отец.

Узнав больше деталей об убийстве, полицейские решили повторно опросить всех свидетелей аварии. Во время телефонного разговора один из следователей спрашивал, не заметили ли они чего-то необычного перед тем, как произошла авария. В разговоре одна из свидетельниц рассказала, что запомнила подозрительный красный пикап Ford, за рулем которого сидел мужчина в бейсболке. Водитель вел себя странно: вилял из полосы в полосу, как будто кого-то преследовал или пытался скрыться.

Во время допроса Рэнди Дэвис сказал, что вернулся домой примерно в 15:45 и потом они вместе с сыном Джошем готовили ужин. Однако это не совпадало с тем, что ранее рассказал полиции Джош.

В конце допроса детективы сообщили Рэнди, что его жена погибла не в автокатастрофе, а от огнестрельного ранения, чтобы увидеть его реакцию.

Рэнди опустил голову и закрыл лицо руками. Он сказал, что ему нужен адвокат. Но у полиции все еще не было достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинения, и его отпустили.

След убийцы

12 сентября 2008 года полицейские получили ордер на обыск дома Рэнди и Джоша Дэвисов. Во время обыска детективы обнаружили набор для чистки винтовки 22-го калибра. Рана на черепе Мишель указывала, что ее застрелили из похожего оружия.

Полицейские также осмотрели красный пикап Ford F-150 Рэнди Дэвиса. Этот автомобиль соответствовал описанию машины, которую, по словам свидетелей, они видели на федеральной трассе незадолго до аварии.

Вскоре Департамент транспорта Айовы передал записи с камер видеонаблюдения, где было видно, как красный Ford F-150 догоняет автомобиль Мишель. Более точные детали установить не удалось из-за плохого качества изображения.



Полиция выяснила, что водитель пикапа поджидал Мишель около ее работы, а затем начал ее преследовать. На камере было видно, как за мгновение до аварии красный пикап поравнялся с машиной Мишель.

Полиция также изучила данные геолокации мобильного телефона Рэнди Дэвиса. Они обнаружили, что в момент, когда Мишель уходила с работы, Рэнди находился неподалеку от ее офиса — что противоречило его предыдущим показаниям, когда он утверждал, что в это время был дома.

Вскоре у полиции появилось еще одно подтверждение.

Последняя улика

19 сентября 2008 года коллега Мактаггарта неожиданно сообщил ему, что Джош Дэвис планирует прийти в полицейский участок вместе со своим адвокатом. В участке Джош признался детективам, что знает о смерти Мишель больше, чем говорил ранее.

«Когда я вернулся домой от сестры, у нашего дома стоял пикап моего отца, — рассказал Джош Дэвис. — Когда я вошел, он спустился и сказал: “Я бы хотел, чтобы ты [сегодня] не возвращался домой”».

Джош видел, как отец собирается выйти из дома с винтовкой, и пытался помешать ему.

«Он сказал, что больше не может этого терпеть, потому что [из-за раздела имущества после развода] у него ничего не останется, — сообщил полиции Джош Дэвис. — Я попытался его успокоить и сказал, что не стоит совершать необдуманные поступки. Он сел в свой автомобиль и уехал».

Рэнди Дэвис вернулся домой около 17:30 вечера и признался сыну в убийстве, не раскрыв детали.

Рэнди арестовали и предъявили ему обвинения в убийстве. Однако накануне суда он решил пойти на сделку о признании вины в обмен на более мягкое наказание. В 2010 году на основании этого признания Рэнди был приговорен к 50 годам тюремного заключения. Оружие, из которого была убита Мишель Дэвис, так и не было найдено. В настоящее время Рэнди Дэвис находится в тюрьме города Анамоса, штат Айова, и получит право на условно-досрочное освобождение в 2043 году.