Обращение к хиропрактику может довести до инсульта и инвалидности

Множество людей по всему миру обращаются к мануальным терапевтам в надежде избавиться от боли и проблем с позвоночником. Видео с сеансами хиропрактики, одного из методов мануальной терапии, где людям «вправляют» позвонки, набирают миллионы просмотров. Однако с ростом популярности этого метода становится известно о большем числе травм и даже судебных исков против хиропрактиков — сеансы у них связывают с рисками травм спинного мозга, рассечения артерий и инсультов. «Холод» разобрался, чем опасны манипуляции с позвоночником и кому они противопоказаны.

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Что такое хиропрактика и чем она опасна?

Хиропрактика и остеопатия — методы альтернативной медицины, разновидности мануальной терапии. Они основаны на идее, что, корректируя положение позвонков и суставов, можно облегчить боль в теле и улучшить общее состояние организма.

Специалисты, практикующие эти методы, обещают помочь с разными проблемами — от болей в спине и шее и грыж до астмы. Тем не менее эффективность этого метода, придуманного в XIX веке канадским школьным учителем без медицинского образования Даниэлем Палмером, не подтверждена научными исследованиями, а в ряде стран и вовсе может преследоваться по закону — например, в Испании и Южной Корее.

Одна из опасностей — если у человека уже есть боли или воспалительный процесс, из-за манипуляций с позвоночником возникает риск осложнений. Также «вправление» костей и суставов может привести к защемлению нервов, растяжениям, вывихам, повреждению мышц, ушибам, усилению боли и головокружению. При резком воздействии на тело, например, при повороте или сильном давлении на суставы и позвоночник, могут повредиться ткани, мышцы или нервы.

Американское исследование 2016 года показало, что на приемах у хиропрактиков люди получают 40 травм на 100 тысяч процедур (впрочем, в том же исследовании утверждается, что вероятность травмы при получении обычной медицинской помощи составляет 153 случая на 100 тысяч). После похода к хиропрактикам также возможны серьезные осложнения: грыжа диска позвоночника, необратимые повреждения шеи и позвоночника, разрыв артерии, онемение конечностей, перелом позвонков, гемопневмоторакс (попадание крови и воздуха между легкими и грудной клеткой) и даже инсульт. Это связно с тем, что резкие движения или манипуляции с шеей могут повредить артерии, которые проходят рядом с позвоночником и питают мозг кровью.

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Обращение к хиропрактикам может привести к инвалидности. Например, после визита к такому специалисту 28-летняя американка Кейтлин Дженсен попала в больницу с тошнотой и головокружением. Врачи диагностировали разрывы четырех артерий, что привело к инсульту и остановке сердца. Хотя жизнь Дженсен удалось спасти, последствия оказались тяжелыми: паралич правой стороны тела и голосовых связок, потеря способности ходить и глотать.

История Дженсен — не единственная. В Тюмени 76-летняя женщина умерла от гипоксии и отека мозга после посещения мануального терапевта, жителю Житомира сломали позвоночник, а жительница Крыма получила перелом шеи.

Также обращение к хиропрактикам может дать ложные надежды на быстрое выздоровление, при этом человек упустит момент, когда нужно обратиться к врачу.

Почему некоторым людям становится лучше?

Надежных доказательств эффективности хиропрактики нет, но иногда пациенты могут чувствовать облегчение после сеансов. Несколько возможных причин:

Эффект плацебо. Проблемы со спиной проходят сами. Снижение мышечного напряжения. Приятная процедура, которая снимает стресс. Временное улучшение подвижности суставов.

Кому запрещена хиропрактика?

У такой процедуры есть строгие противопоказания:

Недавно перенесенные травмы, переломы (в том числе и неправильно зажившие), повреждения суставов.

Перенесенные инсульты или инфаркты.

Онкологические заболевания и доброкачественные опухоли.

Грыжа диска позвоночника.

Инфекционные процессы, особенно затрагивающие область позвоночника и суставов, а также острые воспалительные процессы (например, остеомиелит и артрит).

Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, тяжелая форма гипертонии и аневризмы.

Нарушения свертываемости крови.

Психические расстройства и эпилепсия.

Остеопороз и другие дегенеративные заболевания костной ткани.

Беременность и лактация.

Что делать вместо обращения к хиропрактику?

При болях в суставах, мышцах, позвоночнике, головных болях и шее нужно обязательно проконсультироваться с неврологом или ревматологом. Они выявят проблему, назначат необходимые исследования и эффективное лечение. Оно может включать физиотерапию, медикаменты, лечебную физкультуру или специальные упражнения для укрепления мышц и улучшения подвижности.

