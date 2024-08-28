МВД извинилось перед пикетчиком за штраф

Главное управление МВД по Свердловской области принесло официальные извинения Дмитрию Бахтину — отцу ребенка, больного СМА, лечения для которого родители добивались в том числе с помощью уличных акций. Об этом сообщает издание «7х7».

Родители Миши Бахтина в течение долгого времени добивались от государства предоставления ему положенного по закону дорогостоящего лечения от спинальной мышечной атрофии. Власти отказывали им под разными предлогами, а, по мнению родителей мальчика, просто боялись, что предоставив лечение одному ребенку, будут вынуждены сделать это и для других. В конце-концов Бахтины удалось добиться получения лекарства, в том числе благодаря многочисленным одиночным пикетам, которые проводил его отец.

На одну из таких акций Бахтин-старший вышел в Екатеринбурге 15 февраля, когда туда приезжал Путин. Местные силовики задержали пикетчика и составили на него протокол о нарушении правил проведения публичных акций, по которому мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Позже штраф отменили, а суд обязал полицию выплатить Бахтину 55 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное задержание. Бахтин также потребовал извинений, но не получил их и снова отправился в суд.

В результате ему удалось добиться своего. «Приносим извинения за возбуждение сотрудниками полиции в отношении Вас дела об административном правонарушении», — говорится в письме Бахтину от руководства регионального МВД.

В нем также говорится, что с полицейскими проведены дополнительные занятия по изучению требований норм административного законодательства.

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