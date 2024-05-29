Оштрафованный за одиночный пикет екатеринбуржец отсудил у МВД компенсацию 

Отец трехлетнего Миши, которой болен СМА, Дмитрий Бахтин отсудил у МВД 55 тысяч рублей за незаконный штраф, который ему выписали за одиночный пикет. Об этом «Холоду» сообщила его жена Яна.

«Суд в очередной раз доказал, что мы не нарушаем законов. Мы боремся за жизнь Миши и у нас только одна цель — добиться положенного лечения для ребенка. Мы хотим, чтобы сотрудники полиции не нарушали наши прямые обязанности помогать нашему ребенку и не препятствовали нам в борьбе за его жизнь», — сказала Яна Бахтина.

По ее словам, представитель МВД, который присутствовал на заседании суда, отказался принести извинения за неправомерные действия своих коллег.

В середине февраля в день приезда Владимира Путина в Екатеринбург Бахтин встал в одиночный пикет с плакатом: «Президент Путин, спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством». Полицейские сначала просто проверили у него документы, но чуть позже все же задержали. В тот же день Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Бахтина на 10 тысяч рублей по административной статье о нарушении правил проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Бахтин обжаловал этот штраф и 21 марта Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и постановил прекратить производство по его делу. В своем решении судья Григорьев сослался на Конституцию России, которая гарантирует гражданам право на мирные собрания, митинги и пикетирования.

«Определяя порядок реализации гражданами и их объединениями права на свободу мирных собраний, федеральный законодатель установил, что по общему правилу публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия, и предусмотрел ряд исключений из этого правила, в том числе запрет проведения публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к резиденциям президента Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, экстренными оперативными службами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы», — говорится в решении Свердловского суда.

«В целом положительное решение о компенсации вынесено с учетом апелляционного решения суда, который отменил производство в связи с отсутствием состава преступления. То есть уже доказано, что мы закон не нарушали. Незаконным было задержание Димы», — отмечает Яна Бахтина.

В материалах дела, по которому оштрафовали Бахтина, говорилось, что его задержали на территории, прилегающей к резиденции полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. По мнению силовика, который составлял протокол, проведение пикетов в этом месте запрещено. Однако судья Григорьев в своем решении напомнил, что резиденция полпреда не входит в список мест, где запрещены публичные акции.

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