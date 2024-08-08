СМИ: для обхода санкций Россия и Китай перейдут на бартер

Из-за угрозы вторичных санкций со стороны США Россия и Китай готовятся перейти на бартерные схемы торговли уже этой осенью. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, в разработке таких схем задействованы участники двусторонней торговли, как в Китае, так и в России. Два из трех собеседников агентства сказали, что первые бартерные сделки, вероятно, будут заключены в сфере сельского хозяйства.

Как пишет агентство, бартер может позволить российским и китайским компаниям уйти от расчетов через банковскую систему, которая пока достаточно прозрачна для американских регуляторов, следящих за соблюдением санкций.

Проблемы в российско-китайской торговле начались из-за угроз американских властей ввести вторичные санкции против китайских банков, обслуживающих расчеты между российскими и китайскими контрагентами.

В результате часть банков Китая полностью отказались работать с россиянами, из-за чего начался бурный рост различных посреднических и агентских схем. Проблема с проведением двусторонних платежей усугубилась после того, как в июне единственный полноценный филиал российского банка в Китае попал под блокирующие санкции США.

Как отмечает Reuters, в сложившейся ситуации расчеты с Китаем могут проводиться через российские банки, которые пока не попали под американские санкции. Однако значительный рост объема переводов через SWIFT непременно привлечет к таким кредитным организациям внимание властей США.

По данным агентства, задержки в двусторонних платежах были одной из главных тем на переговорах в ходе визита Владимира Путина в Китай в мае. И хотя с тех пор были разработаны несколько альтернативных схем расчетов, например, через небольшие региональные китайские банки, полностью проблема так и не была решена.

В конце июля газета «Ведомости» писала, что китайские банки начали отказываться обслуживать платежи в юанях, как-либо связанных с Россией.

По данным издания, банки Китая начали делить китайскую национальную валюту на «чистую» и «грязную» — то есть ту, которая была связана с Москвой. При этом «грязным» могут считать любой юань с российским следом. Член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев рассказал о случае, когда китайский банк отказался принимать юани, купленные на Московской бирже.

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