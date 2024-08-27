CМИ: работникам киноиндустрии запретили обсуждать действия властей

Работники сферы кино подписывают договоры, в которых прописан запрет на обсуждение в соцсетях действий российских властей во время процесса работы над фильмом. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на журналистку Анну Монгайт.

В своем телеграм-канале Монгайт опубликовала пост, в котором ссылается на неназванную подругу, «тесно связанную с российской киноиндустрией». По ее словам, подписывать такие договоры обязывают всех участников съемок.

«То есть постить котиков и себя на пляже можно, а возмущаться криво положенной плиткой нет. Потому что от плитки до войны один шаг», — пишет журналистка. Она добавила, что подписавшим договор нельзя обсуждать действия властей на протяжении примерно трех лет — столько времени обычно проходит от начала подготовки к съемкам до выхода картины в прокат.

«Именно поэтому за последнее время высказавшихся хотя бы о чем-то социально-значимом в этой среде почти не осталось», — утверждает Монгайт. По ее мнению, таким образом кинокомпании пытаются обезопасить свои фильмы и не допустить, чтобы они «легли на полку».

В 2024 году россияне стали меньше ходить в кино. Эксперты связали это с уменьшением количества сеансов и выпускаемых в прокат фильмов. В то же время стоимость билетов в кинотеатр в России увеличилась.

Ранее стало известно о запрете, который разослал игрокам издатель видеоигр в связи с выходом Black Myth: Wukong. Игрокам запрещалось обсуждать политику, коронавирус, а также «пропагандировать» феминизм, фетишизм и «другой контент, провоцирующий негативный дискурс». Китайские соцсети заблокировали более ста аккаунтов пользователей, которые проигнорировали запрет.

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