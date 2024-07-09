Россияне меньше ходят в кинотеатры и тратят там больше денег

Сборы российских кинотеатров в первой половине 2024 года выросли и приблизились к значениям допандемийного 2019 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. При этом издание отмечает, что количество посетителей кинотеатров в России продолжает сокращаться.

По данным ЕАИС, за первые шесть месяцев 2024 года кинотеатры в России собрали 26,1 миллиарда рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 9% меньше, чем было собрано за первое полугодие 2019 года.

Как поясняет РБК, рост сборов обусловлен увеличением трат посетителей кинотеатров. Так, количество билетов на сеансы, проданных с января по май 2024, снизилось в годовом выражении на 3,6% и составило 73,1 миллиона. Разница в количестве посетителей киносеансов с допандемийным 2019 годом куда более заметна — тогда за шесть месяцев в России купили 113,4 миллиона билетов в кино.

Также за пять лет значительно сократилось и количество киносеансов. Так, по данным ЕАИС, В первой половине 2024 года их было всего 4,2 миллиона, что на 20% меньше, чем в допандемийный период.

«Удручающими» назвал итоги первого полугодия 2024 года владелец бренда сети кинотеатров «Люмен», член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский. «Причину провала, в первую очередь, мы видим в катастрофической нехватке качественного контента, За исключением двух-трех релизов, мы не увидели в прокате фильмов, которые были бы способны привлечь массовую аудиторию. Этого количества явно недостаточно для стабильной работы кинотеатров», — пояснил он.

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В то же время глава киносети «Каро» Ольга Зинякова назвала начало 2024 года «достаточно уверенным». Впрочем, и она призналась, что для поддержания достигнутых результатов «не хватает мощного контента».

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