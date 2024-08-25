Российское посольство во Франции запросило консульский доступ к Дурову

Посольство России во Франции потребовало от французских властей предоставить разъяснения о причинах задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже и обеспечить защиту его прав, а также запросило консульский доступ. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.

В сообщении утверждается, что «французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу». Представители посольства добавили, что они на связи с адвокатом Дурова.

Ранее ТАСС со ссылкой на неназванный источник в Брюсселе писал, что задержание Дурова «в полной мере соответствует духу и принципам Акта о цифровых услугах ЕС». По словам собеседника агентства, в Акте указано, что оператор соцсети или интернет-платформы несет ответственность за размещение контента, запрещенного регулятором Евросоюза.

«В то же время Акт о цифровых услугах не подразумевал личной или уголовной ответственности, в этом смысле французское обвинение пошло значительно дальше», — добавил источник ТАСС.

Издание «Известия», ссылаясь на российское посольство, утверждает, что на данный момент местоположение Дурова неизвестно. О том, где будет проходить суд, в посольстве, как пишет издание, также не знают. Других подтверждений этой информации пока не было.

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже вечером 24 августа. Как писали телеканалы TF1 и BFMTV, бизнесмена могут обвинить в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, отмывании денег и публикации детского криминального контента. TF1 отметил, что это связано с отсутствием модерации в Telegram. Reuters писал, что 25 августа суд должен избрать Дурову меру пресечения.

На фоне задержания Дурова курс криптовалюты Toncoin, разработанной командой мессенджера, упал почти на 20%.

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