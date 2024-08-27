Пекин назвал «незаконными и односторонними» санкции США против китайских компаний из-за войны в Украине

Пекин назвал американские санкции в отношении китайских компаний, введенные из-за войны в Украине, «незаконными и односторонними», а также не основанными на фактах. С таким заявлением накануне приезда в Китай советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана выступил на брифинге для дипломатов в Пекине специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй, передает Reuters.

«Одна из стран использует кризис, чтобы переложить вину и сфабриковать так называемую теорию ответственности Китая, а также с помощью санкций оказывает давление на государства, которые имеют нормальные экономические и торговые связи с Россией», — заявил Ли.

«Эти слова и действия полностью отвечают их эгоистичным интересам и не основаны на фактах, международное сообщество никогда их не примет», — добавил он.

Как напоминает агентство, на прошлой неделе власти США внесли в санкционные списки более 400 юридических и физических лиц из Китая, в том числе компаний, которые, по заявлениям представителей американской администрации, помогают России обходить западные санкции и наращивать свою военную мощь.

Ранее Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин о таких последствиях действий китайских граждан и компаний, поддерживающих российский оборонно-промышленный комплекс.

Угроза вторичных санкций со стороны США уже привела к проблемам в торговле между Россией и Китаем. Так, 20 августа газета «Ведомости» писала, что ряд китайских банков начал возвращать платежи российских компаний за товары, уже поставленные из Китая.

А двумя неделями раньше Reuters сообщало, что российская и китайская стороны разрабатывают бартерные схемы для того, чтобы избежать контроля финансовых властей США и избежать угрозы введения новых санкций.

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