В Германии на дне города неизвестный зарезал несколько человек

На празднике в честь 650-летия немецкого города Золинген неизвестный мужчина ворвался в толпу и начал беспорядочно наносить удары ножом. Три человека погибли на месте, еще от семи до девяти госпитализированы, сообщила местная газета Solinger Tageblatt.

Нападение произошло около 21:45 пятницы, 23 августа, на городской рыночной площади Фронхоф, где вечером началось мероприятие под названием «Фестиваль разнообразия». Со ссылкой на очевидцев газета рассказала, что появление неизвестного мужчины никто не заметил. Ставший свидетелем нападения местный житель по имени Ларс Брайтцке рассказал журналистам, что смотрел выступление музыканта на сцене, как вдруг по выражению его лица понял — нечто происходит. «А потом всего в метре от меня упал человек», — вспоминал очевидец. Сначала Брайтцке подумал, что человек пьян. Но когда обернулся, увидел лежащих на земле людей и несколько луж крови. Сам свидетель нападения остался невредим, уточнила Solinger Tageblatt.

Читать еще Заключенные захватили заложников в колонии Есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников ФСИН. Захватчиков убили во время штурма

Таблоид Bild написал со ссылкой на очевидцев, что нападавший был «арабской внешности». Но у других крупных немецких СМИ найти подобных подробностей не удалось. По данным телеканала ZDF, подозреваемый убежал с места преступления «в сторону главной улицы».

Solinger Tageblatt со слов своих источников в полиции и пожарной части сообщила о трех погибших, шести тяжелораненых и одном пострадавшем. Но также процитировала одного из организаторов праздника, объявившего со сцены, что медики борются за жизнь девяти человек.

Рыночная площадь и прилегающие кварталы Золингена были оцеплены полицией, в небе появился полицейский вертолет, рассказала газета. Нападавшему удалось скрыться, спустя почти четыре часа после атаки его все еще разыскивали, писали немецкие СМИ. Власти попросили горожан и гостей праздника покинуть улицы центра города, фестиваль отменен, рассказала Solinger Tageblatt.

«Мы все вместе хотели отпраздновать юбилей Золингена, но теперь нам придется оплакивать погибших и раненых», — написал мэр города Тим Курцбах у себя в фейсбуке. Чиновник сказал, что молится за всех, кто сейчас борется за свою жизнь.

Золинген расположен в округе Дюссельдорф земли Северная Рейн-Вестфалия. Празднование 650-летия этого бывшего ганзейского города должно было длиться три дня.

В Великобритании 30 июля в городе Саутпорте произошло нападение юноши с ножом на детский танцевальный класс. Трое детей погибли, еще несколько человек были ранены. Трагедия спровоцировала многодневные уличные беспорядки и антимигрантские погромы в нескольких крупных городах Соединенного королевства.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.