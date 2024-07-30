Подросток убил двоих и ранил нескольких детей на мероприятии в честь Тейлор Свифт 

В Великобритании 17-летний подросток напал с ножом на детский танцевальный клуб. Он убил двоих и ранил несколько детей, сообщает Би-би-си.

В понедельник утром в городе Саутпорт, который расположен недалеко от Ливерпуля, молодой человек с ножом в руках вошел в танцевальный класс, где занимались дети от шести до десяти лет, и напал на них. От ножевых ранений скончались два ребенка, еще девять были ранены, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Кроме того, врачи борются за жизнь двух взрослых, которые, по данным полиции, «смело пытались защитить детей».

«Дети находились на мероприятии Тейлор Свифт в танцевальной школе, когда вооруженный ножом преступник вошел в помещение и напал на них», — сказала на пресс-конференции главный констебль Серена Кеннеди. По ее словам, прибывшие на место инцидента полицейские «были шокированы» столь «жестоким нападением».

По подозрению в нападении арестован 17-летний юноша, который живет в соседнем городе Бэнкс. О его мотивах пока ничего неизвестно. Полицейские считают, что он действовал в одиночку и не классифицируют случившееся как теракт.

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Один из свидетелей произошедшего рассказал, что нападавший приехал к танцевальной студии на такси, но отказался за него платить. Все это время он носил маску.

«Я никогда в жизни такого не видела. Мы не понимали, что происходит», — рассказала Би-би-си местная жительница. Она добавила, что поговорила с матерью одной из пострадавших девочек и та сообщила, что ее дочь была «едва в сознании».

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