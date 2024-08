Масштабные беспорядки в нескольких городах Великобритании спровоцировала новость в небольшом подконтрольном российским владельцам медиа Channel3 Now, сообщила газета The Telegraph. Беспорядки длятся четвертый день в нескольких городах Соединенного королевства, сопровождаясь антимигрантскими погромами.

Беспорядки начались 30 июля в Саутпорте, после траурной церемонии по трем девочкам, погибшим в местной танцевальной школе на мероприятии в честь Тейлор Свифт. Накануне, 29 июля, неизвестный с ножом в руках маской на лице ворвался в класс и успел ранить 11 детей, а также двоих взрослых, пытавшихся остановить нападавшего.

Полиция сообщила, что подозреваемому 17 лет и что он живет в соседнем городе Бэнкс. В тот же день сайт-агрегатор новостей Channel3 Now сообщил, что полицейские уже задержали некоего 17-летнего Али Аль-Шакати, — мусульманина, просившего убежища в Британии. Новость появилась спустя две минуты после поста блогера Берни Споффорта, где впервые было названо имя Аль-Шакати. Блогер известен распространением теорий заговора, утверждает The Telegraph.

Твит Channel3 Now с новостью собрал 27 миллионов просмотров — в 27 тысяч раз больше, чем собирает средний пост на странице этого медиа. Пост Channel3 Now расшерили блогер с многомиллионной аудиторией Эндрю Тейт, основатель антимигрантской Лиги защиты Англии Томми Робинсон и, уточнила The Telegraph, «связанные с Россией аккаунты». Эта кампания в соцсетях сыграла важнейшую роль в подстрекательстве к беспорядкам, уверены журналисты.

Первой от действий погромщиков пострадала мечеть в Саутпорте, затем антимусульманские выступления начались в Хартпуле и Сандерленде. Беспорядки сопровождались поджогами зданий, разрушением магазинов и кафе, лутингом. В Ливерпуле от огня пострадала библиотека. Полиция задержала более сотни погромщиков.

Блогер Споффорт удалил свой пост сразу после начала беспорядков и признался в этом на следующий день. Авторы Channel3 Now тоже удалили пост, а в новости затерли упоминание Али Аль-Шакати. Однако в поисковой выдаче Google до сих пор можно видеть изначальную версию публикации.

Профессор русистики Университета Манчестера и руководитель расследовательского проекта (Mis)Translating Deceit Стивен Хатчингс рассказал The Telegraph, что считает Channel3 Now российским медиаресурсом. Главной причиной вывода стали самые первые видео на ютуб-канале Channel3 Now — в 2012 году кто-то выкладывал там записи любительских автогонок в Ижевске. В 2019 году канал внезапно стал распространять англоязычные ролики о Пакистане, а два года назад получил имя Channel3 Now и стал позиционировать себя как американское СМИ. В соцсетях и на страницах этого медиа можно найти отличающиеся от обычной тональности сдержанно комплиментарные новости из России.

Посольство РФ в Великобритании выступило с опровержением причастности россиян к разжиганию беспорядков. «Это предсказуемый газлайтинг со стороны людей, которые сами способствовали дестабилизации целых стран и регионов», — заверили представители МИД.

Россия использует собственные частные компании и госучреждения для создания за рубежом сети блогеров и медиа, заявила 30 июля Национальная разведка США. Задача таких интернет-ресурсов, по мнению американского ведомства, —распространять нужную Кремлю информацию и «изображать демократию как хаос».

