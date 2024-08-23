Заключенные захватили заложников в колонии

Несколько заключенных исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников, среди которых — сотрудники ФСИН. Известно о погибшем, а также о нескольких пострадавших. Среди пострадавших, по неподтвержденным данным, есть начальник колонии Андрей Девятов. В сети тем временем распространяется видео, на котором на полу лежат окровавленные сотрудники колонии. Рядом с ними стоят вооруженные ножами нападавшие. Рассказываем, что известно о втором за это лето захвате заложников в российской колонии.
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- ФСИН подтвердила захват заложников в колонии №19 Волгоградской области. По данным ведомства, осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие, говорят во ФСИН.
- Ссылаясь на оперативные службы, агентство ТАСС сообщает, что был убит один сотрудник ФСИН.
- Четверо пострадавших, как сообщает ТАСС со ссылкой на медиков, доставлены в больницу. Интерфакс передает, что троих пострадавших направили в реанимацию. Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что один из троих пострадавших находится в критическом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Среди доставленных в реанимацию, по данным Mash, начальник колонии Андрей Девятов. У него, как сообщается, много ран на голове.
- TW: осторожно, кадры по ссылке могут шокировать. В соцсетях появились видео захвата заложников. На ролике видно, что на полу лежат несколько сотрудников колонии в крови и не двигаются, а рядом с ними стоят нападавшие, которые вооружены ножами. Они говорят о своей принадлежности к Исламскому государству. Один из них держит сидящего на полу мужчину в форме.
— Рамзидин Тошев, 28 лет, уроженец Узбекистана. Осужден на 8 лет 25 октября 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков).
— Рустамчон Наврузи, 23 года, уроженец Таджикистана. Осужден на 7 лет 23 июня 2022 года (Покушение на сбыт наркотиков).
— Назирчон Тошов, 28 лет, уроженец Таджикистана. Осужден на 8,5 года 19 апреля 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков).
— Темур Хусинов, 29 лет, уроженец Узбекистана. Осужден на 6 лет 9 ноября 2018 года (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).