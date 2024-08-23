Заключенные захватили заложников в колонии

Несколько заключенных исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников, среди которых — сотрудники ФСИН. Известно о погибшем, а также о нескольких пострадавших. Среди пострадавших, по неподтвержденным данным, есть начальник колонии Андрей Девятов. В сети тем временем распространяется видео, на котором на полу лежат окровавленные сотрудники колонии. Рядом с ними стоят вооруженные ножами нападавшие. Рассказываем, что известно о втором за это лето захвате заложников в российской колонии.

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ФСИН подтвердила захват заложников в колонии №19 Волгоградской области. По данным ведомства, осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие, говорят во ФСИН.

Ссылаясь на оперативные службы, агентство ТАСС сообщает, что был убит один сотрудник ФСИН.

Четверо пострадавших, как сообщает ТАСС со ссылкой на медиков, доставлены в больницу. Интерфакс передает, что троих пострадавших направили в реанимацию. Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что один из троих пострадавших находится в критическом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Среди доставленных в реанимацию, по данным Mash, начальник колонии Андрей Девятов. У него, как сообщается, много ран на голове.

TW: осторожно, кадры по ссылке могут шокировать. В соцсетях появились видео захвата заложников. На ролике видно, что на полу лежат несколько сотрудников колонии в крови и не двигаются, а рядом с ними стоят нападавшие, которые вооружены ножами. Они говорят о своей принадлежности к Исламскому государству. Один из них держит сидящего на полу мужчину в форме.

Телеграм-каналы Shot и Mash опубликовали имена предполагаемых захватчиков:

— Рамзидин Тошев, 28 лет, уроженец Узбекистана. Осужден на 8 лет 25 октября 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков).

— Рустамчон Наврузи, 23 года, уроженец Таджикистана. Осужден на 7 лет 23 июня 2022 года (Покушение на сбыт наркотиков).

— Назирчон Тошов, 28 лет, уроженец Таджикистана. Осужден на 8,5 года 19 апреля 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков).

— Темур Хусинов, 29 лет, уроженец Узбекистана. Осужден на 6 лет 9 ноября 2018 года (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).