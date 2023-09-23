На маленьком острове в Италии оказалось больше мигрантов, чем местных жителей

В середине сентября небольшой итальянский остров Лампедуза, на котором живет около шести тысяч человек, принял больше восьми тысяч беженцев из Африки. Чтобы справиться с внезапным миграционным кризисом, Италия просит помощи у своих европейских коллег, но те не очень хотят принимать у себя бегущих в надежде на лучшее людей, многие из которых рискуют жизнью, переплывая Средиземное море на последние деньги. «Холод» рассказывает, что вызвало такой поток приезжих и стоит ли Европе готовиться к новому миграционному кризису.

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Лампедуза — остров в Средиземном море и самая южная точка Италии. Это первый порт, куда приплывают лодки с мигрантами, которые надеются найти убежище в Европейском союзе. Беженцы годами прибывают на остров, и здесь давно открыли специальный приемный центр, где они могут отдохнуть и дождаться оформления документов. Однако его вместимость составляет всего 400 человек, и к нынешнему потоку мигрантов небольшой остров с населением оказался не готов.

Многим пришлось спать на улице в портовой зоне. Поток людей был настолько большой, что людям приходилось в лодках ждать своей очереди, чтобы сойти на берег. В порту даже утонул упавший в воду маленький ребенок.

По словам мэра Лампедузы Филиппо Маннино, остров всегда встречал гостей «с распростертыми объятиями», но сейчас Лампедуза оказалась «в точке невозврата». По его мнению, европейские и итальянские власти должны немедленно вмешаться и оперативно перевезти людей.

Кризис продолжается больше недели. В доках между мигрантами и полицией даже случались столкновения из-за нехватки продовольствия. Несколько дней назад людей начали перевозить на Сицилию и в материковую часть Италии. А Еврокомиссия начала обсуждать возможности по предоставлению острову дополнительной помощи.

Бегут от климата

Конечно, Лампедуза — не единственный остров, на который стремятся попасть беженцы из Африки. Однако такой поток мигрантов именно в эту часть ЕС связан тем, что остров расположен всего в 145 километрах от Туниса и добраться до него намного проще, чем до других территорий европейской юрисдикции. С начала 2023 года в Италию на лодках прибыло более 120 тысяч человек, и большинство из них приплыли в страну именно через Лампедузу.

Тем не менее такого потока людей остров еще не видел. Только 12 сентября на Лампедузу прибыло 112 судов с мигрантами. А до этого рекордом считался один из августовских дней — когда за сутки к берегу причалили сразу 63 лодки.

По словам представителя ООН по миграции Флавио Ди Джакомо, маршрут от Туниса до Лампедузы сложнее контролировать, чем другие — например, из Ливии. Однако такой поток беженцев всего за одну неделю больше связан с погодными условиями, считают в итальянской береговой охране. Контрабандисты боялись перевозить людей в плохую погоду, долгое время оставались в порту Туниса, и там накопились желающие. Когда в начале недели погода на море улучшилась, все, кто успел приехать за это время, сразу же отплыли в сторону Италии.

В агентстве ЕС по безопасности внешних границ предупредили, что «миграционное давление» на этом маршруте может сохраниться на месяцы, так как контрабандисты, конкурируя друг с другом, стали предлагать беженцам более низкие цены.

Но это не единственная причина. Поток беженцев из Африки в Италию в целом значительно вырос. К августу 2023 года в страну через Средиземное море прибыли 92 тысячи нелегальных мигрантов, хотя за тот же период 2022 года их было вдвое меньше — 43 тысячи.

При этом, по словам африканиста, ведущего научного сотрудника Института стран Азии и Африки МГУ Николая Щербакова, никакого конкретного события, которое могло бы повлиять на рост числа беженцев, в последние годы не было. Важны системные факторы.

«Африканский континент находится среди лидеров по росту температурных показателей, — объясняет Щербаков. — Если в Европе средняя температура увеличивалась на 0,6 градусов за последний год, то на Африканском континенте на 0,9. Да и в других регионах, в зоне Сахеля (обширный африканский регион, где расположены Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. — Прим. “Холода”) тоже похожие процессы происходят. И когда к этому еще добавляется политическая дестабилизация — в последние 3-4 месяца внимание местного населения приковано либо к уже произошедшим, либо к потенциально возможным переворотам, — то люди, естественно, бросаются спасаться и искать для себя новые возможности».

Еще один фактор — демография. Больше 60% населения Африки — молодые люди, которым меньше 25 лет. Они более мобильны, не обременены заботой о семье и могут получать поддержку от родственников. В таких обстоятельствах им легче решиться на переезд в другую страну. А у их близких появляется надежда, что позднее они тоже смогу переехать в лучшие условия.

Мигранты на Лампедузе, 19 сентября 2023 года. Фото: Ciro Fusco / ANSA / Zuma Press / Scanpix

Не первый раз

Кризис на Лампедузе происходит не в первый раз. В апреле 2023 года власти Италии даже объявляли режим ЧС из-за потока беженцев, а июле заключили соглашение с Тунисом. Евросоюз предложил Тунису 900 миллионов евро финансовой помощи, чтобы государство перестало пропускать мигрантов и боролось с нелегальным перевозками людей в Европу. Из этой суммы 100 миллионов евро должны были пойти на возвращение беженцев домой и помощь тем, кто потерпел крушение в море.

Несмотря на внушительную сумму, ситуация не изменилась. Число мигрантов продолжает расти, а президент Туниса Каис Саид настаивает на том, что его страна не будет выполнять роль пограничной полиции для Европы.

Договоренности о помощи пострадавшим в море тоже, судя по всему, не исполняются. На берег регулярно выносит тела тех, кто погиб, переправляясь в Европу из Туниса. Трупы надолго остаются гнить в воде, а об останках заботятся местные рыбаки, а не власти Туниса. По данным ООН, только за этот год на этом пути погибли более двух тысяч человек.

Кроме того, местные правозащитники утверждают, что тунисская полиция не только не спасает мигрантов, но и необоснованно их арестовывает, избивает и применяет пытки. Этим летом во время сильной жары полицейские собрали пойманных беженцев и бросили их в пустыне рядом с ливийской границей. Погибли десятки людей.

18 сентября остров посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. К этому времени большинство беженцев уже перевезли, поэтому территория порта выглядела практически нетронутой. На острове остались полторы тысячи мигрантов.

Выступая перед журналистами, Мелони настаивала на том, что переселение беженцев между странами Евросоюза проблему не решит и властям ЕС необходимо «остановить неконтролируемую миграцию». Мелони даже призвала задействовать военно-морские силы, чтобы не подпускать лодки с мигрантами к острову.

«Если кто-то думает, что этот кризис, с которым мы столкнулись, можно разрешить только в пределах итальянских границ, он серьезно ошибается. Потому что эта проблема затрагивает всех и должна решаться сообща, — сказала она. — Я продолжаю считать, что мы никогда не решим эту проблему, говоря только о перераспределении [мигрантов]. Единственный способ решить ее — прекратить их отъезд [из Африки]».

Глава Еврокомиссии предложила усилить наблюдение на море и с воздуха. Кроме того, Мелони настаивала на том, чтобы все, кому не одобрили въезд в ЕС, были немедленно депортированы, так как эти люди, по ее словам, «угрожают будущему Европы». Фон дер Ляйен пообещала выполнить это требование, а также призвала глав европейских государств добровольно принять у себя часть мигрантов. Франция уже пообещала помочь Италии с расселением людей, несмотря на заявления главы МВД Жеральда Дарманена: «Нельзя давать мигрантам понять, что их в любом случае примут».

А вот Германия решила остаться в стороне. Страна намерена приостановить процесс отбора мигрантов из Италии на предоставление убежища из-за «сильного миграционного давления».

«Мы должны объяснить обществу, что это сложный вопрос, на решение которого требуется время и ресурсы. Это единственный путь. Кстати, он возможен. Нет вторжения. Нет катастрофы. Решить проблему возможно, но страны должны работать вместе», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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Европа для каждого

Предыдущий крупный миграционный кризис в Европе случился в 2014–2015 годах, когда в ЕС приехали более двух миллионов человек. Самый большой поток беженцев был из Сирии, Афганистана, Ирака и Ливии. Постепенно поток беженцев снижался, и в 2016 году в Евросоюз приехали уже около 390 тысяч человек, в 2017 году — 186 тысяч. Всего, по данным Еврокомиссии, с 2015 года по середину 2018 года в европейские страны прибыли более 1,6 миллиона нелегальных мигрантов.

Тогда основной причиной массовой миграции стали протесты «арабской весны», которые привели к гражданским войнам, а также действия террористических группировок — в частности, «Исламского государства» в Сирии и Ливии и «Талибана» в Афганистане.

Кроме того, на миграцию значительно повлияло усиление криминальных группировок, которые занимались контрабандой людей. В 2015 году 90% мигрантов попадали в Европу именно с их помощью, в основном через Ливию.

В 2019 году, когда волна пошла на спад, одной из основных целей мигрантов были уже заработок и желание обеспечить себе и своим близким лучшую жизнь.

«Если у тебя есть семья, на тебе лежит ответственность за то, чтобы им было что есть, чтобы у них была крыша над головой, чтобы они могли учиться и получить медицинскую помощь. У меня маленькая дочь, и кто-то может сказать: “Что ж ты за отец, если оставляешь жену и грудного ребенка!” Но каким бы я был отцом, если бы остался и не смог обеспечить им достойную жизнь?» — рассказывал в опросе ООН о причинах отъезда один из беженцев.

При этом многие мигранты, несмотря на сложный и опасный путь в Европу, возвращались обратно на родину. В ООН это объяснили тем, что люди не смогли обеспечить свои семьи так, как планировали, и испытывали из-за этого чувство вины. Чтобы перебраться в ЕС, многим приходилось занимать деньги у друзей и родственников и потом годами расплачиваться с долгами.

Сегодня Европа принимает не только беженцев из Африки. По данным Евростата, к 30 июню 2023 года на территории ЕС нашли убежище больше четырех миллионов украинцев, которые покинули свою страну после вторжения России.

По данным украинского Центра экономической стратегии, после первой волны миграции в марте-апреле 2022 года часть украинцев попыталась вернуться на родину. Однако уже осенью, когда Россия начала активно обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, из страны стало уезжать еще больше людей.

Раньше большая часть украинцев оставалась в Польше, однако со временем на первое место вышла Германия. По данным Евростата, к концу июня в Германии проживали 1,1 миллиона украинцев, в Польше — 978 тысяч, а в Чехии — 349 тысяч.

Мигранты ждут посадки на корабль, чтобы отправиться в другие города Италии, 18 сентября 2023 года. Фото: Zakaria Abdelkafi / AFP / Scanpix

Теперь всегда с нами

Африканист Николай Щербаков уверен, что потоки мигрантов в Европу — это не временное явление, а новая реальность, которую стоит принять: «Сейчас эти волны, может быть, не такой высоты [как в 2015 году], но возникают регулярно. Как только возникает какая-то опасность, мы видим, как тысячи людей снимаются с места, иногда это десятки тысяч людей. Это уже не кризис, это не какое-то разовое событие, характеризующее только один регион. Это та ситуация, которая теперь будет с нами».

Однако это не означает, что будущему Европы, как заявляет премьер-министр Италии, что-то угрожает. Ситуацию можно разрешить, если европейские власти помогут мигрантам адаптироваться в новых условиях и смогут организовать культурную интеграцию тех, кто приехал. Государства, которые смогут наладить этот процесс, не только не пострадают, но и смогут улучшить свое экономическое положение.

«Люди в Европе не готовы работать на низкооплачиваемой работе, — объясняет Щербаков. — Но такой труд по-прежнему остается очень важным. А мигранты готовы восполнить эти потребности в рабочей силе. Весь вопрос в том, как разумно его организовывать, быть готовыми к встрече культур, которая сопровождает эту миграцию. Те страны, которые это учитывают и умеют организовать это сосуществование будут более конкурентоспособны».