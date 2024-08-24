Подозреваемый в изнасиловании девушки с ДЦП тренер уехал на войну и избежал суда

Мужчина, имя которого не называется, несколько раз изнасиловал девушку с ДЦП и задержкой интеллектуального развития. Его арестовали, но до суда он уехал на войну в Украине. Об этом со ссылкой на мать пострадавшей сообщил депутат Госдумы Вячеслав Мархаев в своем телеграм-канале.

По словам Мархаева, у девушки есть инвалидность первой группы. Она посещала занятия в бассейне в Улан-Удэ, где тренер назначил ей сеансы массажа. Вскоре выяснилось, что во время сеансов мужчина неоднократно изнасиловал свою подопечную.

Мархаев пишет, что тренера арестовали по статьям об изнасиловании и угрозе убийством. Однако мужчина, не дождавшись суда, уехал на войну в Украине. «Но в документах по его убытию на “СВО” указана статья гораздо легче, за которую обычно следует денежный штраф», — отмечает депутат. На какую именно статью заменили изначальное обвинение, он не уточнил.

Читать еще Заключенные захватили заложников в колонии Есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников ФСИН. Захватчиков убили во время штурма

«Имел ли он такое право, спрашивает мать пострадавшей <...> Ошибка или подлог, женщина просит разобраться», — добавил Мархаев.

В конце декабря 2022 году Госдума приняла закон, согласно которому приостанавливается судопроизводство в отношении участников войны в Украине, как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны.

В марте этого года Госдума также одобрила законопроект, освобождающий контрактников и мобилизованных от уголовной ответственности, если они совершили преступления небольшой или средней тяжести до и во время военной службы.

В августе Верховный суд России предложил разрешить приостанавливать уголовные дела в отношении участников войны не только на стадии предварительного следствия, но и на этапе суда.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.