Контрактников и мобилизованных освободили от уголовной ответственности

Госдума приняла во втором и третьем чтениях два законопроекта, освобождающих контрактников и мобилизованных от уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о контрактниках и мобилизованных, совершивших преступления небольшой или средней тяжести до или во время военной службы. Они смогут освободиться от уголовной ответственности в день награждения государственной наградой, полученной во время прохождения службы, либо в день увольнения. При этом действие законопроекта не будет распространяться на обвиняемых по статьям о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В одном из принятых документов также прописано, что при заключении контракта с Минобороны заключенных будут освобождать от наказания условно. Контроль за ними возложили на командование воинской части. Если такой человек во время службы снова совершит преступление, суд назначит ему наказание по совокупности приговоров. Экс-заключенные смогут погасить уголовную ответственность в день выдачи им госнаграды за службу либо в день увольнения, если оно состоялось при достижении предельного возраста, в связи с окончанием мобилизации или по состоянию здоровья.

В законопроекте также перечислены статьи, с которыми осужденные не смогут заключить контракт на военную службу. К ним относятся статьи об экстремизме, терроризме, диверсиях, призывах к нарушению территориальной целостности, госизмене, захвате заложников и сотрудничестве с «нежелательной» организацией.

Авторами принятых документов выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, председатель Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В январе Русская служба Би-би-си выяснила, что завербованные на войну заключенные больше не могут вернуться домой через полгода, проведенных на фронте. С осени 2023 года их освобождают из колоний при условии, что они будут воевать до конца войны.

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