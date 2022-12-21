Госдума приняла законопроект, приостанавливающий судопроизводство в отношении участников войны в Украине 

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных, добровольцев и участников войны в Украине, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно закону, судопроизводство приостановят в отношении граждан, которые участвуют в боевых действиях в составе российской армии или «воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством РФ», а также в случае заключения контракта с Минобороны РФ или призывом на военную службу по мобилизации. Отсрочка по исполнительному производству будет действовать также во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания мобилизованных и добровольцев.

При этом приостановка производства не затронет дел по алиментным обязательствам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца, отмечается на сайте Думы.

Ранее депутаты приняли в третьем чтении законопроект о пожизненном заключении для проходивших обучение в целях совершения диверсии.

Источник: Госдума

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