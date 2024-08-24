Ученые порекомендовали не прислушиваться к советам долгожителей

Старейшая жительница Земли Мария Браньяс Морера, которая умерла в августе этого года на 118-м году жизни, утверждала, что секрет ее долголетия кроется в спокойствии, хороших отношениях с людьми и эмоциональной стабильности. Британские ученые заявили, что не стоит следовать ее советам. Об этом пишет The Guardian.

Ричард Фарагер, профессор биогеронтологии в Университете Брайтона, заявил, что ученые все еще пытаются выяснить, почему некоторые люди живут дольше 100 лет. По его словам, существуют две теории, которые не являются взаимоисключающими.

Согласно первой, как утверждает Фарагер, некоторым людям просто везет прожить долгую жизнь. «То, что у долгожителей есть определенные привычки, не означает, что эти привычки определяют их долголетие», — передает слова ученого The Guardian.

Вторая теория заключается в том, что у долгожителей есть генетические особенности. По мнению Фарагера, многие долгожители недостаточно занимаются спортом и имеют недостаточно здоровый рацион, а некоторые из них курят.

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«Тот факт, что [долгожители] совершают много нездоровых поступков и при этом продолжают жить, говорит о том, что им либо повезло, либо они, как правило, очень хорошо одарены [генетически]», — заключил ученый.

Кроме того, Фарагер утверждает, что некоторые факторы, якобы влияющие на продолжительность жизни, могут быть примерами обратной причинно-следственной связи. В частности, идея о том, что позитивный настрой помогает жить дольше, может основываться на том, что люди с крепким здоровьем более оптимистичны.

«Когда в последний раз у вас был действительно позитивный настрой и болел зуб?» — поинтересовался Фарагер. Он добавил, что в исследованиях зачастую игнорируются факторы, препятствующие долголетию.

В свою очередь, профессор Дэвид Джемс, генетик из Университетского колледжа Лондона, считает, что важным фактором, влияющим на продолжительность жизни, является пол человека. По его словам, женщины стареют медленнее мужчин. Джемс согласился с мнением Фарагера, что везение тоже влияет на долголетие.

The Guardian отмечает, что, согласно выводам экспертов, на увеличении продолжительности жизни на уровне всего населения сказывается уровень здравоохранения и гигиены.

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