Умерла самая старая жительница Земли

На 118-м году жизни скончалась старейшая жительница Земли, американка Мария Браньяс Морера. Женщина скончалась в доме престарелых в Каталонии, сообщили родственники. Статус старейшего человека на планете телеканалу CNN подтвердили представители «Книги рекордов Гиннеса».

Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско, но ее семья решила переехать в Испанию — в 1915 году, в разгар первой Мировой войны. В 1933 году Морера вышла замуж. Ее муж Джоан Море умер в 1976-м. У пары родились трое детей, мать пережила самого старшего из них — сын Август скончался в 86-летнем возрасте. У Мореры осталось 11 внуков и «еще больше правнуков», сказано в официальном сообщении на сайте «Книги рекордов Гиннеса».

Женщина жила в Каталонии последние двадцать лет и ушла из жизни в возрасте 117 лет и 168 дней, уточнили родственники. Последними словами женщины, рассказали близкие, было: «Не страдайте из-за меня, — куда бы я ни отправилась, я буду счастлива».

После смерти жительницы Каталонии звание старейшего жителя Земли перешло к японке Томико Итоока — ей сейчас, согласно «Книге рекордов Гиннеса», 116 лет. Морера стала восьмым человеком по старшинству в истории. В этот перечень попадают люди, чью дату рождения удалось проверить и доказать, уточняют представители компании Guinness World Records, которая занимается сбором информации для «Книги рекордов».

Мореру внесли в «Книгу рекордов Гиннеса» как старейшую жительницу Земли зимой 2023 года. За несколько дней до этого умерла предыдущая рекордсменка, француженка Люсиль Рэндон, более известная как сестра Андрэ. Рэндон скончалась в возрасте 118 лет, не дожив до 119-летия 25 дней. Сестра Андрэ обладала почетным статусом всего десять месяцев, сообщалось на сайте «Книги рекордов Гиннеса».

Дольше всего на Земле, по версии Книги рекордов Гиннеса, прожила уроженка Франции Жанна Луиза Кальман (1875-1997) — 122 года. Среди мужчин самым долгоживущим был Дзироэмон Кимура из Японии (1897-2013) — он скончался в возрасте 116 лет.

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