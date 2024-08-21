Самая старая жительница Земли раскрыла секрет своего долголетия

117-летняя американка Мария Браньяс Морера, попавшая в «Книгу рекордов Гиннеса» как самая старая жительница Земли, перед своей смертью раскрыла секрет своего долголетия. Она посоветовала избегать токсичных людей и наполнять жизнь позитивом. Женщину цитирует британское издание The Independent.

Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско, но ее семья решила переехать в Испанию в 1915 году, в разгар первой Мировой войны. Она пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании, частично потеряла слух в детстве и заразилась COVD-19 в возрасте 113 лет. Последние 20 лет своей жизни она провела в доме престарелых в Каталонии.

Старейшая в мире женщина считает, что спокойствие и хорошие отношения с семьей и друзьями могут продлить жизнь. Также, по ее словам, долголетие возможно при упорядоченной эмоционально стабильной жизни и отсутствию забот. Чтобы прожить дольше, она призвала избегать токсичных людей и больше контактировать с природой.

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«Я думаю, что долголетие также зависит от удачи. Удачи и хорошей генетики», — добавила Морера.

Ее младшая дочь Роза Морет тоже объясняла рекордное долголетие своей матери ее хорошей генетикой. Она призналась, что ее мать никогда не обращалась в больницу и у нее никогда не было переломов. Даже заболев коронавирусом в 2020 году, Морера лечилась не в больнице, а в своей комнате в доме престарелых. Она полностью выздоровела.

Морера умерла 19 августа на 118-м году жизни. Она скончалась в доме престарелых во сне. Последними словами женщины, рассказали близкие, были: «Не страдайте из-за меня, — куда бы я ни отправилась, я буду счастлива». У нее осталось двое детей, 11 внуков и «еще больше правнуков». Она пережила своего старшего сына, который скончался в 86 лет.

После Мореры самым старым жителем Земли стала японка Томико Итоока, которой сейчас 116 лет. Дольше всего на Земле, по версии Книги рекордов Гиннеса, прожила уроженка Франции Жанна Луиза Кальман. Она родилась в 1875 году и умерла в 1997 году, то есть прожила 122 года.

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