СМИ: Россия не будет перебрасывать войска из Донбасса в Курскую область

Российское Минобороны приняло решение не перебрасывать войска из Донбасса для обороны Курской области, где с 6 августа идут бои российской армии и ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, близкий к Кремлю.

Агентство отмечает, что наступление ВСУ на территорию России стало первым с времен Второй мировой войны, когда российская территория оказалось под контролем другого государства. Атака украинской армии, как пишет Bloomberg, застала Кремль врасплох и заставила десятки тысяч людей в регионе покинуть свои дома.

Вместе с этим, по данным агентства, российские войска в Украине постепенно продвигаются в Донецкой области к Покровску, важному логистическому узлу украинских сил. Местные власти на этой неделе отдали приказ об эвакуации мирных жителей из города.

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«Давление по всей линии фронта на Украине будет продолжаться. Войска оттуда в Курскую область перебрасываться не будут», — заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Bloomberg отмечает, что часть российских военных сил была выведена из Украины после вторжения в Курскую область, однако, как утверждает Институт изучения войны, это не были войска с передовой. «Кремль, возможно, не спешит оттеснять украинские силы из региона и вместо этого продолжит отдавать приоритет своим наступательным операциям на востоке Украины», — говорится в отчете Института.

По словам независимого военного аналитика Яна Матвеева, для возвращения захваченных Украиной территорий в Курской области России потребуется от 40 тысяч до 50 тысяч военнослужащих. Как утверждает неназванный источник Bloomberg, в военных операциях могут задействовать срочников.

Ранее правозащитный проект «Идите лесом» уже сообщал о массовых отправках срочников в Курскую область. Также стало известно об отправке в регион «космической пехоты» Воздушно-космических сил (ВКС), а глава литовского МИД заявил, что Россия перебросила в Курскую область войска из Калининграда.

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