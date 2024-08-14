СМИ: Россия перебрасывает часть войск в Курскую область

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече он заявил, что Россия перебрасывает в Курскую область войска из Калининграда. Об этом сообщает украинское бюро «Радио Свобода».

Издание отмечает, что во время разговора с Зеленским Кащюнас выразил уважение украинским «действиям на севере». Он также заявил, что красные линии еще никто не перешел.

«Я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы [России] нужно отводить войска из Калининграда. Мы даже называем это “демилитаризацией” Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям», — заявил министр Зеленскому.

Официально о переброске войск из Калининграда не сообщалось. В свою очередь, представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой рассказал изданию Politico, что Москва вывела «относительно небольшое» количество войск из Запорожской и Херсонской областей ради защиты Курской области.

В то же время издание утверждает, что, по данным Генерального штаба украинской армии, российские военные продолжают наступление на Покровск и другие районы Донецкой области, которые являются одними из самых горячих точек на фронте.

Ранее стало известно, что российских срочников также хотят отправить в Курскую область. Среди них — те, кто только принял присягу в августе этого года, и те, кому удалось эвакуироваться из зоны боевых действий. Последних заставляют подписать контракты с российским Минобороны и угрожают судом в случае отказа.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.