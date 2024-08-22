Корпорации винят удаленку во всех своих бедах

Бывший CEO Google заявил, что компания проигрывает технологическую гонку из-за того, что разрешает сотрудникам работать на удаленке. Его сразу же раскритиковали в социальных сетях. Профсоюз сотрудников Google в ответ заявил, что дело в регулярных сокращениях и провалах менеджмента. Про удаленную работу часто говорят, что она снижает эффективность труда — «Холод» разобрался, правда ли это.

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До 2020 года вопрос массовой удаленной работы обсуждался как экспериментальная практика, к которой изредка прибегали крупные корпорации (и не всегда успешно), — примерно как сегодня говорят про четырехдневную рабочую неделю. Все изменила пандемия COVID-19, сделавшая удаленку безальтернативным режимом работы из-за локдаунов. Многие компании, например Facebook, охотно предлагали своим сотрудникам в целях безопасности оставаться дома — и даже доплачивали им по тысяче долларов на обустройство домашнего офиса.

Однако когда спустя два года коронавирусных ограничения сняли почти везде, сотрудники возвращаться в офисы не захотели. По данным Бюро переписи населения США, в 2019 году всего девять миллионов американцев работали дистанционно — в 2021-м эта цифра утроилась (27,6 миллиона человек), а в 2025-м, по прогнозу Upwork (крупнейшая в мире платформе на которой фрилансеры и компании могут найти друг друга), удаленно станут работать до 36,2 миллиона американцев.

Эта тенденция раздражает руководителей бигтех-компаний — самых яростных сторонников офисной работы.

«Вы собираетесь работать из дома, но заставляете всех остальных, кто, например, сделал вашу машину, работать на заводе? <...> Разве это этично?» — говорил Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX и владелец Х (в прошлом Twitter).

Критиковал удаленку и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман: «Определенно одна из худших ошибок технологической отрасли за долгое время заключалась в том, что все смогли навсегда перейти на удаленную работу… Технологии еще недостаточно хороши, чтобы люди могли вечно работать удаленно, особенно в стартапах».

В августе 2024 года с похожим заявлением на лекции в Стэнфорде выступил Эрик Шмидт, бывший исполнительный директор Google: «Google решил, что баланс между работой и личной жизнью, ранний уход домой и работа из дома важнее победы. Но причина, по которой стартапы взлетают, заключается в том, что люди работают как проклятые».

Так Шмидт ответил на вопрос о причинах отставания Google в конкуренции с OpenAI в разработке технологий искусственного интеллекта. Критика миллиардером удаленной работы вызвала такой резонанс, что ему пришлось публично отказаться от своих слов и просить Стэнфорд удалить запись лекции с ютуб-канала.

He's smoking crack. Google had LLM tech before WFH and never released it. Google is failing because it's way too big, risk-averse, and impossible to launch anything without endless red tape. Don't make WFH the issue. — Jordan Thibodeau (@JWthib) August 13, 2024 Он обкуренный. У Google была технология языковых моделей еще до удаленки, но она так и не была выпущена. Компания терпит неудачу, потому что она слишком большая, не склонна к риску и не может ничего запустить без бесконечной бюрократии. Проблема не в удаленке

"google" this guy's personal life and you'll see why you don't have to listen to anything he has to say. As companies get big, they tend to attract people who value stability over risk taking. That's just how life in tech works. He played an integral part in making Google a… — Truth Seeker in Silicon Valley (@truth_in_sv) August 13, 2024 Погуглите личную жизнь этого парня, и вы поймете, почему вам не нужно слушать ничего из того, что он говорит. Когда компании становятся большими, они начинают привлекать людей, которые ценят стабильность больше, чем риск. Так устроена жизнь в сфере технологий. Он сыграл важную роль в превращении Google в компанию стоимостью более триллиона долларов, но он не основал ни одной успешной компании.

В своем выступлении Шмидт затронул сразу три вопроса, важные для любой дискуссии об удаленке. Действительно ли она вредит продуктивности сотрудников? Правда ли удаленка и work-life balance (баланс между работой и личной жизнью) делают компанию не конкурентоспособной? И почему, в конце концов, почти каждый технологический CEO так норовит вернуть работников в офис?

Продуктивность

«Гибкие условия не замедляют нашу работу, — отреагировали на слова Шмидта в профсоюзе Alphabet Inc., управляющей Google. — Нехватка персонала, смещение приоритетов, постоянные увольнения, отсутствие роста заработной платы и то, что руководство плохо контролирует проекты, — вот эти факторы замедляют работу сотрудников Google каждый день». По логике представителей профсоюза, винить в том, что компания проигрывает технологическую гонку, следует не рядовых сотрудников, а нерадивых управленцев, которые не могут эффективно организовать работу компании и во всех грехах винят удаленку (даже частичную).

В июне 2024 года Стэнфордский университет, где выступал Шмидт, выпустил исследование о влиянии гибридного режима работы на компании и их сотрудников. Анализировался кейс, идентичный гибридной политике Google: то есть два удаленных дня, три — офисных. Вывод — «гибридные» сотрудники столь же продуктивны, как и полностью «офисные», и в то же время на 33% меньше склонны увольняться. Потому что одна из частых причин увольнений — неудобное расположение офиса и слишком долгая дорога до рабочего места — при гибридном режиме становится менее важна.

А что же с полной удаленкой — когда человек вообще не появляется в офисе? Здесь все сложнее, потому что при таком режиме у менеджмента «по определению» отсутствуют почти все классические рычаги управления и контроля (к этому мы еще вернемся). У того же Стэнфорда есть подробный отчет, в котором говорится, что полностью удаленных сотрудников в США всего 10% (в два раза меньше «гибридных») и они в среднем на 10–20% менее производительны, чем их «офисные» коллеги.

Среди причин: трудности в общении и координации работы, меньше наставничества и обратной связи. По данным опроса Upgraded Points, большинство «удаленщиков» склонны проводить рабочее время за не вполне рабочими активностями: 75% из опрошенных тратят его на скроллинг соцсетей, 72% пытаются совмещать работу с домашними делами, а 22% — могу поспать посреди рабочего дня.

Однако полная удаленка — даже для США по-прежнему редкость, и тот же Шмидт критиковал именно гибридный режим, который использует как Google, так и Open AI, с которым миллиардер сравнивал свою бывшую компанию. Это само по себе опровергает его аргумент про несовместимость работы из дома и прорывов стартапов. Но есть и другие примеры.

«Смирись. Я знаю одну крупную технологическую компанию, которая дороже Google и продолжает побеждать, не жертвуя при этом балансом между работой и личной жизнью», — прокомментировал в твиттере речь Шмидта Боян Тунгуз, бывший инженер программного обеспечения Nvidia.

Nvidia в контексте бигтех — компания действительно уникальная, потому что ее исполнительный директор Дженсен Хуанг, в отличие от своих коллег-руководителей из Кремниевой долины, не возражает против удаленной работы своих сотрудников. Причем почти полной — до четырех дней в неделю.

Такая политика, с которой борется, например, топ-менеджмент Facebook, не помешала Nvidia осуществить прорыв в ИИ и в июне 2024 года стать самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft и Apple.

Тогда почему у стольких бигтех-предпринимателей, от Маска до Цукерберга и от Альтмана до Шмидта, перспектива отправить своих сотрудников поработать из дома хотя бы на два дня в неделю вызывает такой скепсис? Здесь можно выделить две основные причины.

Встреча у кофемашины

Даже те компании, которые признают сохранение (и даже повышение) продуктивности сотрудников на удаленке, отмечают ее критический недостаток —она вредит креативности.

Одной из американских компаний, которая ввела для своих сотрудников дистанционный режим работы, была корпорация Yahoo, решившаяся на такой шаг еще в начале 2010-х. Но в 2013 году менеджеры сдали назад. Удаленным сотрудникам пришло письмо от руководства о возвращении к офисному режиму: «Чтобы стать лучшим местом для работы, общение и сотрудничество очень важны, и нам нужно работать бок о бок. Вот почему мы все должны присутствовать в офисах. Некоторые из лучших решений и идей приходят во время обсуждений в коридорах и кафе и знакомств с новыми людьми».

Те же тезисы спустя 10 лет повторила Салли Кравчек, основательница стартапа Ellevest, инвестиционной платформы для женщин, (в которую, кстати, инвестировал Шмидт). Работая из дома, ее сотрудники начали лучше укладываться в дедлайны и в целом стали более продуктивны, но случилось это в ущерб их креативности. «Вы не можете столкнуться друг с другом у кофемашины, когда вы в Zoom… Мы более продуктивны, но менее креативны», — говорила Кравчек.

Важность «встречи у кофемашины» для развития компании подтверждает и совместное исследование Оксфордского и Питтсбургского университетов. Проанализировав 20 миллионов научных работ и четыре миллиона патентных заявок, опубликованных и поданных с 1960 и 1976 годов соответственно, исследователи пришли к выводу, что инновационные работы и патенты намного чаще (на 22% и 27%) создавали команды, расположенные в одном городе, а не разбросанные по всему миру.

«Например, аспиранту проще неформально обсуждать идеи с профессором в коридоре, чем по электронной почте. Даже с учетом цифровых достижений онлайн-встречи не могут полностью заменить уникальную ценность личного взаимодействия в подпитке инноваций», — считает один из соавторов исследования.

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Консерватизм

Вторая причина кроется в том, что почти все современные CEO построили свои компании во времена, когда понятия «офис» и «корпоративная культура» были неразделимы. И эксперимент с удаленкой, который начался в 2020 году, переворачивает представления об управлении компанией, на которые они опирались десятилетиями.

Если проанализировать «проофисные» аргументы Илона Маска, можно увидеть, что они исходят из его личного опыта трудоголика: «Ведь почему я так много раз спал на фабрике? Потому что это имело значение».

Такие же отсылки к личному опыту прослеживаются в аргументации бывшего CEO корпорации IBM Луиса Герстнера: «Когда я был молодым сотрудником в консалтинговой фирме, у меня был наставник, с которым я тесно сотрудничал. Я часто бывал в его офисе… Те, кто стремится справиться с самыми сложными задачами, должны пойти в офис и научиться управлять и вести за собой других» (Герстнер был молодым сотрудником консалтинговой фирмы в 1960-е годы).

По мнению основателя стартапа EZPR и автора The Atlantic Эда Зитрона, для нынешнего поколения управленцев корпоративная культура все еще подразумевает, что сотрудник обязан не только выполнять свои основные рабочие задачи, но и подчиняться ряду требований по поведению и внешнему виду. Точка, в которой происходит это подчинение, — это офис.

«Заставлять людей работать допоздна гораздо сложнее, когда вы не можете запереть их в одном месте с бесплатной едой, столом для пинг-понга, холодильником с пивом или услугами прачечной — преимуществами, которые вы предлагаете вместо денежной компенсации, — пишет Зитрон. — Когда вы работаете полный рабочий день, вы можете считать, что принадлежите компании и должны быть благодарны ее лидерам за то, что они великодушно заставляют вас появляться в их офисе каждый день».

Колумнист Forbes Джек Келли считает, что удаленка также вскрыла слабые места менеджмента среднего звена — без которого, как оказалось, работники вполне могут обходиться. «Люди были невероятно продуктивны, находясь дома — без надсмотрщиков, дышащих им в затылок. Очень скоро руководители высшего звена начнут задаваться вопросом, чем на самом деле занимаются менеджеры среднего звена, и задумаются, не пустая ли это трата денег». По мнению Келли, именно эта прослойка наиболее заинтересована в лоббизме офисной работы.

Как мы увидели в дискуссии после выступления Шмидта, профсоюз может занять твердую «проудаленную» позицию, а компании вроде Nvidia, Adobe, Airbnb или Intel на своем примере подтверждают, что при грамотном управлении успех возможен, даже если сотрудников нет в офисе по четыре дня в неделю.

Кроме того, после 2020 года работники по всему миру привыкли не тратить свое время на дорогу. По данным американского института общественного мнения Gallup, 90% офисных сотрудников не хотят возвращаться к старому режиму работы. И с ними так или иначе придется считаться и договариваться.