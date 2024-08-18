В Курскую область отправили «космическую пехоту»

Из-за нехватки военных Россия отправила в Курскую область мотострелковый полк Военно-космических сил (ВКС). Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на анонимный источник. Издание отмечает, что информация также подтверждается открытыми данными.

По данным «Важных историй», мотострелковый полк был создан в мае-июне этого года и отправлен в приграничные районы за несколько недель до прорыва ВСУ. Полк входит в группировку «Север». У него нет постоянного места дислокации.

О создании полка в конце июля писал телеграм-канал Fighterbomber. «Тут есть и инженерно-технический состав и летно-подъемный состав, и летный состав присутствует. Вооруженники, радисты, механики, двигателисты и тормозники. Сержанты, прапорщики и офицеры. Вроде даже один штурман есть», — сказано в сообщении канала.

Неназванный источник «Важных историй» рассказал, что в полк вошли военные, служащие на аэродромах «Украинка» в Алтайском крае, «Белая» в Иркутской области и «Энгельс» в Саратовской области. Издание пишет, что на территории этих аэродромов находятся тяжелые бомбардировщики Ту-22М или Ту-95.

Также, как утверждает издание, в состав полка вошли военнослужащие одного из российских космодромов, персонал особых складов ВКС и работники радиолокационных станций «Воронеж», которые выставлены вдоль российской границы. Источник «Важных историй» отметил, что неизвестно, когда и каким образом будут восполнять нехватку кадров на объектах ВКС.

Издание сообщает, что полк уже понес потери в Курской области. К примеру, 12 августа пропал 22-летний Илья Романов с позывным «Кувалда», которого перевели в мотострелковый полк из 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области. «Важные истории» пишут, что там хранятся ракеты и спутники.

Издание утверждает, что «космические пехотинцы» могли быть и в атакованной 9 августа колонне военной техники. В свою очередь, телеграм-канал «Операция Z» назвал мотострелковый полк ВКС «экстренно переброшенным и слабо оснащенным».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.