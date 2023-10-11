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В Госдуме предложили ввести термин «недружественный релокант»

22:04 • 11.10.2023

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил дополнить российское законодательство термином «недружественный релокант», сообщает РИА «Новости».

«Считаю, нам надо расширить понятие релокантов, добавив, что ими могут быть не только сотрудники компании, но и физические лица, которые работают на себя из-за границы, вполне должен существовать термин "недружественные релоканты", который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам, с попыткой унижения своего государства и людей», — сказал Хамзаев.

По его словам, статус «недружественного релоканта» должен предусматривать для его носителя «обязательный отчет в Минтруд по примеру отчетов иноагентов в Минюст». Кроме того, Хамзаев считает, что для «недружественных релокантов» в законодательстве должны быть прописаны ограничения при трудоустройстве.

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