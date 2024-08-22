Российские баскетболисты разгромили фальшивую сборную Колумбии

Сборная Колумбии по баскетболу, которую с разгромным счетом обыграли российские спортсмены на Кубке дружбы в Перми, оказалась ненастоящей. Об этом, как пишет РБК, заявили в Федерации баскетбола Колумбии (ФБК).

В организации подчеркнули, что не получали приглашения поучаствовать в Кубке дружбы и не давали никому разрешения представлять Колумбию на этом турнире. В ФБК пообещали обратиться в суд в связи с неавторизованным использованием образа сборной и ее логотипа.

Накануне в рамках Кубка дружбы, проходящего в Перми, баскетболисты местного клуба «Парма» одержали разгромную победу в товарищеском матче с командой, которую организаторы представили «сборной Колумбии». Игра завершилась со счетом 155:53 в пользу россиян.

Тем не менее тренер колумбийцев Хорхе Баскес в интервью ТАСС назвал результат своих подопечных хорошим. «Значит, где-то недоработали, не так старались. Но у наших ребят не хватает опыта. Хотя мы только прилетели и думали, что разница будет еще больше. Набрать 50 очков — это хорошо для нас», — сказал он.

В июне в Казани прошли игры БРИКС, которые российская пропаганда позиционировала как альтернативу Олимпиаде, куда российскую сборную не допустили из-за вторжения в Украину. Из-за недостатка участников в некоторых дисциплинах российские спортсмены соревновались сами с собой.

Так, например, российский синхронист Александр Мальцев получил две золотых медали. При этом в технической программе у него был лишь один соперник — спортсмен из Таиланда, а в произвольной программе Мальцев и вовсе оказался единственным участником.

В свою очередь, литовский борец Андрюс Мажейка, дошел в турнире на играх БРИКС до поединка за бронзовую медаль, даже не приехав на соревнования.

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