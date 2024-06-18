Из-за отсутствия соперников Россия получила огромное количество медалей на играх БРИКС

Россия безоговорочно лидирует в медальном зачете игр БРИКС, проходящих в Казани. Так, российские спортсмены получили там 115 золотых медалей, на втором месте участники из Беларуси с 19 золотыми наградами, а на третьем — китайские спортсмены, завоевавшие 17 золотых медалей, передает ТАСС. Такой ошеломительный успех российских спортсменов объясняется тем, что у них практически нет соперников на этих соревнованиях.

Так, например, российский синхронист Александр Мальцев получил две золотых медали. При этом в технической программе у него был лишь один соперник — спортсмен из Таиланда, а в произвольной программе Мальцев и вовсе оказался единственным участником.

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Схожая ситуация наблюдается и в других спортивных дисциплинах на играх БРИКС. Например, за медали по прыжкам в воду среди женщин состязались только две спортсменки и обе из России — Виктория Казанцева и Юлия Тимошинина.

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Организаторы игр завышают количество стран, принимающих в них участие. Так, на церемонии открытия там присутствовал флаг Грузии, а организаторы заявили, что в соревнованиях участвуют две грузинские самбистки. Однако представители Федерации самбо Грузии это опровергли.

«Обе спортсменки находятся в Грузии и никуда не выезжали. Ни один нормальный грузин на такое не пойдет, тем более наши спортсмены», — заявили в федерации.

Кроме того, как обратил внимание телеканал «Дождь», в перечне участников на сайте игр БРИКС указаны различные европейские страны, однако в списке заявленных спортсменов от этих стран стоит число «ноль».

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