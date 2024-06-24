Не приехавший на игры БРИКС литовский борец едва не получил бронзовую медаль

Недостаток участников на играх БРИКС едва не привел к тому, что одну из медалей получил борец, который не приехал на соревнования. Внимание на это обратил портал Sports.

Речь идет о Андрюсе Мажейке. Организаторами игр он был заявлен как единственный участник сборной Литвы и должен был принимать участие в соревнованиях по борьбе на поясах (корэш) в весовой категории до 85 килограммов.

Согласно турнирной сетке, опубликованной на сайте игр БРИКС, Мажейка встретился в четвертьфинале с борцом из Казахстана Адилетом Жанбыршы и проиграл ему, отправившись в утешительный турнир. Там он провел поединок с румынским спортсменом Степаном Карасени и победил его, получив возможность побороться за бронзовую медаль соревнований. Однако в следующем поединке, где его соперником стал Анвар Муртбек из Кыргызстана, Мажейка снова проиграл, заняв в итоге четвертое место в турнирной сетке.

Как пишет sports.ру, ссылаясь на видеозаписи соревнований, все это Мажейке удалось сделать, так и не выйдя на борцовский ковер игр БРИКС.

Так, на первый поединок, в котором должен был участвовать Мажйка, явился только его соперник, которому и присудили победу. На вторую схватку не явился уже не только Мажейка, но и второй участник — румынский борец Карасени. Судьи по неизвестным причинам отдали победу в несостоявшемся поединке Мажейке. На схватку за бронзовую медаль соревнований Мажейка также не пришел, ему было засчитано поражение и присуждено четвертое место в турнире.

При этом, как пишет издание, тренер Мажейки Сергей Касимов сообщил, что его подопечный уже несколько лет как не принимает участия в соревнованиях. «Мажейка уже три года не тренируется из-за травмы спины. Работает за границей: три недели там, две недели дома. Когда он дома – пару раз приходит в зал, разминается, лечит спину, делает специальные упражнения. Уже пару лет он не участвует ни в каких соревнованиях», — сказал Касимов.

Ранее стало известно, что российские спортсмены завоевали огромное количество медалей на играх БРИКС благодаря отсутствию соперников. Так, например, синхронист из России Александр Мальцев получил две золотых медали. При этом в технической программе у него был лишь один соперник — спортсмен из Таиланда, а в произвольной Мальцев и вовсе оказался единственным участником.

В другой дисциплине — прыжках в воду среди женщин — единственными участницами оказались две спортсменки из России, Виктория Казанцева и Юлия Тимошинина. Им и присудили золотую и серебряную медали.

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