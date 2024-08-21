Пострадавшие от вспышки ботулизма хотят отсудить у «Кухни на районе» миллионы рублей

Заразившиеся ботулизмом из-за некачественной продукции сервиса по доставке еды «Кухня на районе» готовят коллективный судебный иск к владеющей им компании ООО «Локалкитчен». Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на юридический сервис Destralegal, который представляет интересы пострадавших.

Там рассказали, что группа из 20 потерпевших намерена потребовать через суд компенсации морального вреда в размере от 100 тысяч до двух миллионов рублей на человека в зависимости от тяжести отравления и его последствий, а также расходов на лечение и потерянного дохода. При этом представители сервиса отметили, что «Кухня на районе» уже начала выплачивать компенсации в досудебном порядке. Общая сумма выплаченных средств на данный момент составляет около трех миллионов рублей.

В то же время в Destralegal отметили, что не все пострадавшие согласились с размерами предложенных компанией «Локалкитчен» компенсаций и поэтому планируют добиваться выплаты больших сумм через суд. Как ожидается, первые иски будут поданы в течение ближайших двух недель.

О вспышке ботулизма стало известно 15 июня. Вскоре выяснилось, что заболевшие ели изготовленный компаниями ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К» «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о 417 пострадавших в 11 регионах России. Двое из них умерли в Нижегородской области. По данным Минздрава на 21 июля, на стационарном лечении в больницах оставались 11 заразившихся ботулизмом, восемь из которых — в реанимации.

По факту отравления потребителей некачественной едой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ст. 238 УК).

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В рамках этого дела задержали директора компании «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. Последнего суд отправил в СИЗО, а остальным избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

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