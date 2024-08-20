СМИ: Украина готовится к мирным переговорам с Россией без участия Путина

В Украине обсуждают варианты проведения мирных переговоров с Россией без прямого участия Владимира Путина. Киев планирует использовать формат переговоров, который уже приводил к успеху. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на двух украинских чиновников.

В Киеве уже обсуждают модель мирного пакта. Он может быть похож на процесс принятия соглашения по зерновой сделке. Тогда в переговорах участвовали Россия, Украина, ООН и Турция. Такой дипломатический формат подразумевает, что обе стороны — Россия и Украина — работают над отдельными соглашениями под наблюдением ООН и третьей стороны (например, Турции) в качестве посредников. Москва и Киев при этом прямо не взаимодействуют. Принятое в июле 2022 года соглашение позволило Украине возобновить экспорт зерна через Черное море.

«У нас не было переговоров с Россией. У нас были переговоры с Турцией и ООН, а они вели переговоры с Россией. Это был успех. Коридор действовал год — было много проблем, но он работал. Мы должны это признать. Подобный формат можно было бы использовать снова», — заявлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак в начале августа.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области лишь укрепляет позиции Киева на будущих переговорах, пишет Politico. Мирные переговоры могут быть проведены даже в условиях, когда Россия отказывается направлять своих переговорщиков на очную встречу. 12 августа Владимир Путин прямо сказал, что Россия не будет вести переговоры с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям», имея в виду атаку ВСУ на Курскую область.

Слова Путина могут привести переговорный процесс в тупик, но именно для такого случая Киев думает инициировать переговоры в формате черноморской зерновой сделки. Эту информацию Politico подтвердили два высокопоставленных украинских чиновника. «Это тот план, к которому мы стремимся», — заявил чиновник, близкий к администрации президента Украины.

На переговорах Украина планирует продвигать свой мирный план, состоящий 10 пунктов и составленный Владимиром Зеленским. В частности, Киев требует вывести все российские войска из Украины, восстановить территориальную целостность и обеспечить ядерную и продовольственную безопасность. Россия же считает «формулу мира» Зеленского неприемлемой и не собирается проводить переговоры на основе ее тезисов.

Российские власти не готовы на переговоры с Украиной после операции ВСУ в Курской области, которая началась 6 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков прямо сказал, что переговоры с Киевом сейчас были бы «некстати». Источники газеты The Washington Post утверждали, что вторжение ВСУ в российский регион сорвали переговоры Украины и России в Дохе (Катар), которые должны были начаться в августе. Делегации с помощью посредников планировали обсудить прекращение ударов по энергетической структуре.

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