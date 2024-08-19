Помощник Путина: переговоры с Украиной сейчас «некстати»

Мирные переговоры с Украиной сейчас невозможны, они были бы «некстати», заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеграм-каналу Shot. «С учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — заявил помощник президента. Из логики разговора можно понять, что речь шла о начавшемся 6 августа вторжении ВСУ в Курскую область.

На вопрос о том, когда Кремль будет готов к переговорам, Ушаков ответил, что не знает, поскольку это «зависит от ситуации, в том числе, на поле боя». Помощник президента назвал предложения, которые российское руководство ранее делало украинскому, «не аннулироваными».

14 июня Владимир Путин, выступая перед аппаратом МИДа, назвал свои главные условия прекращения огня: Украина должна полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, уступив территории России, а также отказаться от вступления в НАТО. В конце июня анонимные источники Reuters рассказали, что Путин действительно готов к прекращению огня, чтобы «заморозить войну».

Вскоре после начала боев в Курской области советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в разговоре с The Independent заявил, что одной из целей операции было добавить Украине преимущество на возможных переговорах с Кремлем. По мнению чиновника, должен был также сработать «психологический фактор» — воздействие на настроения россиян, которые раньше «чувствовали себя вполне комфортно», видя войну только «по телевизору».

Путин на совещании 12 июня объявил, что ему больше не о чем говорить с украинскими властями.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах 17 августа рассказала, что российская и украинская делегация должны были в августе встретиться в Дохе. При посредничестве властей Катара стороны собирались обсуждать взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам и нефтезаводам.

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