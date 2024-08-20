Сотрудник Минобороны рассказал о конце войны через два-три месяца

Замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов в интервью китайскому телевидению заявил, что война с Украиной закончится через два-три месяца. Снятый в России сюжет журналистов из КНР выложил на своей странице в соцсети Weibo телеканал Phoenix.

«Думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — сказал Алаутдинов.

Высокопоставленный сотрудник Минобороны, командир чеченского спецназа «Ахмат» сообщил китайскому журналисту, что обстановка на фронте «полностью подконтрольная». «Пока нас не было, противник продвинулся на территорию России. С момента, как „Ахмат“ прибыл на этот участок, мы его полностью остановили», — рассказал Алаутдинов. Сейчас «остановленный противник» уничтожается, по словам представителя Минобороны, «в пределах этого изоляционного круга».

«Чеченских войск» на курском направлении в момент начала вторжения Вооруженных сил Украины почти не было, заявил командир «Ахмата». Но, по его словам, там, где были «чеченские подразделения», они «до сих пор эти позиции держат». О том, что эти подразделения отступали перед ВСУ, пишут, по мнению Алаутдинова, только «проукраинские каналы».

Замначальника главного военно-политического управления Министерства признал, что ВСУ захватили в плен пятерых военнослужащих из Чечни. Эти цифры Алаутдинов впервые озвучивал еще 13 августа. Хотя буквально 12 августа в интервью РИА «Новости» утверждал, что никто из его бойцов «в плен не сдавался». 15 августа украинский проект «Хочу жить» опубликовал видео десятков захваченных российских военных. Представители проекта утверждали, что в плен сдались 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка и «кадыровского „Ахмата“».

Китайский телеканал Phoenix сообщил, что беседовал с Алаутдиновым 19 августа, но не уточнил место съемок. На кадрах короткого репортажа видно, как съемочная группа куда-то едет на автомобилях, а затем встречается с группой россиян в военной форме. В кадре появляется автомашина цвета хаки с отверстиями от пуль или осколков.

19 августа командир «Ахмата» записал видеообращение, раскритиковав родителей срочников, которые не хотят, чтобы их детей отправляли воевать. Представитель Минобороны рассказал, что в «Ахмате» служат люди в возрасте 18-20 лет, так как «сегодня в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика».

Алаудинов периодически сообщает об успешных действиях чеченских подразделений. Попытавшегося обвинить «Ахмат» в бездействии и назвать кадыровцев «тикток-войсками» блогера Владимира Романова неизвестные заставили публично извиниться.

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