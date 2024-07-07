Назвавшего бойцов подразделения «Ахмат» тиктокерами «военкора» заставили извиняться

Российский «военкор» Владимир Романов записал видео с извинениями за то, что ранее он назвал военнослужащих из чеченского подразделения «Ахмат» тиктокерами, которые стоят за спинами срочников. Видео опубликовано в телеграм-канале «военкора».

5 июля Романов опубликовал 10-минутный ролик с подписью «Обстановка на Северном направлении». В нем он говорит о Белгородской области и расстановке военных сил на границе с Харьковской областью. «На границе у нас в Белгородской области стоят срочники, такая реальность. Тиктокеры стоят за ними, а срочники у нас впереди», — заявил «военкор» на видеозаписи.

Как пишет «Медиазона», после публикации основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков заявил, что в связи с видео Романова «ищут чеченцы».

7 июля «военкор» опубликовал еще одно видео с подписью «Пояснение к опубликованной мною ранее информации о расстановке подразделения “Ахмат” на Северном направлении». Романов заявил, что записывает ролик, находясь «в гостях у подразделения “Ахмат”».

«Военкор» подтвердил, что в предыдущем ролике говорил о бойцах именно этого подразделения, но теперь хочет «внести ясность» в сказанное. «Сегодня имел возможность побеседовать с командиром подразделения „Ахмат“ Апти Алаудиновым. Также он пригласил лиц, организовывающих расстановку сил и средств на направлении, где мне было наглядно доведено, как устроено все», — утверждает Романов.

Как заявил «военкор», после встречи с военными из «Ахмата» ему стало «абсолютно ясно», что военнослужащие подразделения стоят не за срочниками, а наравне с ними. Относительно своих высказываний 5 июля Романов заявил, что основывался на «сторонних источниках» и принес извинения.

«Настоящему мужчине никогда не зазорно извиниться, если он неправ, поэтому отлично, что разобрались», — добавил сидящий рядом с Романовым боец в камуфляже. Его Романов представил как Аида.

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