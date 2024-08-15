Украина взяла в плен более сотни российских военных в Курской области

Украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военнослужащим сдаться в плен и сохранить жизнь, опубликовал видео и фото взятых в плен в Курской области российских военнослужащих.

«В общей сложности спецназ ЦСО "А" СБУ взял в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и кадыровского "Ахмата". Это самый большой разовый “улов” с начала полномасштабного вторжения в Украину», — говорится в телеграм-канале проекта.

На опубликованном видео около трех десятков человек в военной форме лежат на земле с заведенными за голову руками, на фото — еще больше людей с завязанными глазами сидят в каком-то ангаре.

Всех 102 военных, как пишет РБК-Украина со ссылкой на «Хочу жить», взяли в плен 14 августа. По данным источников издания в украинских спецслужбах, бойцы Службы безопасности Украины «захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже куполом».

«Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно» , — цитирует РБК-Украина неназванный источник.

Год назад проект «Хочу жить» заявил о намерении организовать обмены пленных российских военных на политзаключенных, которых в России осудили за антивоенные взгляды. Ни об одном успешном обмене пока не сообщалось.

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