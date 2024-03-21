Китайские банки перестали принимать платежи от российских клиентов

Ряд китайских банков прекратил принимать платежи в юанях от российских клиентов. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Первая Группа» Алексей Порошин.

Он уточнил, что среди банков, отказавшихся от платежей российских клиентов — Ping An Bank и Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank. По словам Порошина, банки стали уведомлять об отказе от платежей и возвращать трансакции обратно.

Источник «Известий» в банковском секторе уточнил, что эти банки перестали принимать платежи примерно с января этого года.

Кроме того, от расчетов в юанях с российскими клиентами отказались некоторые китайские банки с международным участием. Это филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Собеседник «Известий» уточнил, что эти организации перестали принимать платежи еще в 2022 году, после введения санкций против России.

В середине февраля «Ведомости» писали, что банки Объединенных Арабских Эмиратов стали закрывать счета российских клиентов и ограничили платежи. По словам собеседников издания, политику в отношении россиян банки стали ужесточать осенью прошлого года. «Ведомости» отметили, что ситуация с работой банков в ОАЭ усложнилась даже для компаний с российскими бенефициарами, не получающими деньги из России и не переводящими их туда.

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