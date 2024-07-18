В Госдуме предложили ввести наказание за дискредитацию традиционных семейных ценностей

В России необходимо ввести ответственность за дискредитацию «традиционных семейных ценностей». Об этом, как передает РИА «Новости», заявил депутат Султан Хамзаев.

«Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности — как минимум административного наказания — за дискредитацию семейных отношений. Тем более в обозначенный президентом Год семьи», — сказал Хамзаев.

Он подчеркнул, что в законодательстве необходимо прописать понятие «традиционных семейных ценностей» и их дискредитации.

«У нас есть семейный кодекс, регулирующий семейные отношения в России. Но нет закона, которых охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей — тех, кто в стадии создания ячейки общества, — от деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей», — пояснил депутат.

27 июня заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, сообщил, что вскоре понятие «традиционные ценности» будет закреплено в толковом словаре русского языка.

По его словам, сейчас назрела необходимость определиться с этими понятиями. «Сейчас мы двигаемся в сторону закрепления их в нормативном словаре государственного языка в рамках толкового словаря. И мы работаем над проектом указа президента», — сказал Вуколов, отметив, что к работе привлечены специалисты научной сферы.

Замминистра подчеркнул, что Россия не должна все время «защищаться от западной методички». По его словам, «мы должны двигаться вперед и проводить свою линию». Вуколов отметил, что «у нас должны быть определенные начала, такие как необходимость укрепления семьи и недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи».

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