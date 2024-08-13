Срочников хотят отправить в Курскую область сразу после присяги

Родители срочников 80-й мотострелковой дивизии, которые 3 августа этого года приняли присягу, рассказали о готовящейся переброске их детей в Курскую область. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на матерей военнослужащих.

Издание пишет, что родители срочников стали распространять в социальных сетях посты с требованиями не отправлять их детей в Курскую область, где с 6 августа идут бои российской армии против ВСУ. «Агентство» отмечает, что срочники попали на службу около месяца назад.

«Сейчас в воинской части идет подготовка срочников к поездке в командировку в Курскую область. Созданы курские батальоны. Данную информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области идут боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей. Командование не придерживается заявления Владимира Путина от 13 июня 2023 года — не направлять солдат, проходящих срочную службу, в зону проведения боевых действий», — сказано в одном из таких сообщений.

Изданию удалось связаться с несколькими матерями срочников, которые подтвердили информацию о готовящейся отправке. По словам одной из женщин, ее сын попал в армию сразу после школы.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» также сообщил о переброске срочников в Курскую область со ссылкой на близких солдат.

«Им сказали сами командиры этой части, что они поедут в Курск в командировку, но по факту они в документах будут писать, что наши солдаты находятся в безопасном городе», — цитирует телеграм-канал одного из своих собеседников.

«Осторожно, новости» отмечают, что родственники срочников написали заявление в военную прокуратуру и запустили петицию на имя Владимира Путина с требованием не отправлять срочников в Курскую область. «Агентство» со ссылкой на неназванного представителя организации, помогающей российским военнослужащим, пишет, что к поездке в Курскую область готовят срочников из разных российских регионов.

Ранее издание «Верстка» писало со ссылкой на матерей военнослужащих, что срочников, которым удалось эвакуироваться из Курской области, заставляют подписывать контракты с Минобороны и возвращаться в зону боевых действий. Им обещают выплаты по 4-4,5 тысячи в день и угрожают судом в случае отказа.

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