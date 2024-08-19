Украинский журналист сжег дела российских уклонистов

Автор ютьюб-канала «Бутусов плюс» украинский журналист Юрий Бутусов сжег дела россиян, уклоняющихся от военной службы, которые хранились в военкомате города Суджа в Курской области. Сожжение документов он показал в своем репортаже из занятого ВСУ российского города.

На кадрах Бутусов стоит, вероятно, в помещении российского военкомата рядом с коробкой с документами, на которой написано «находящиеся в розыске вследствие уклонения от мероприятий связанных с исполнением воинской обязанности».

«Конечно мы не позволим российскому военкомату получить всю эту информацию. Поможем гражданам, которые не хотят воевать и умирать за Путина, которые не дают Путину себя убить. Мы поможем сознательным россиянам, поэтому эти дела будут уничтожены», — говорит он.

Дальше в ролике показано, как журналист поджигает документы прямо в коробке.

Вторжение украинских войск в Курскую область началось утром 6 августа. С тех пор Минобороны России неоднократно заявляло об успешном отражении попытки прорыва и пресечении попыток продвижения вглубь российской территории. Тем не менее бои в этом российском регионе продолжаются до сих пор.

Данные Москвы и Киева о занятой ВСУ российской территории разнятся, однако в обоих случаях речь идет о десятках населенных пунктов и сотнях квадратных километров.

Как написал The Economist со ссылкой на источники, главком ВСУ Александр Сыркий готовил эту операцию в строжайшем секрете и не посвятил в свои планы западных союзников Киева, опасаясь, что они выступят против такого шага.

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