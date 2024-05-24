СМИ: Путин готов прекратить войну и начать переговоры

Владимир Путин готов прекратить войну в Украине и перейти к переговорам, если Украина признает в качестве границ нынешние линии фронта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника.

Собеседники издания отметили, что Путин выразил разочарование позицией Запада и его «попытками сорвать переговоры». «Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня — чтобы заморозить войну», — рассказал один из источников Reuters.

Как отмечают два других источника издания, Путин считает, что нынешних успехов российской армии достаточно, чтобы объявить победу России. Также, как пишет Reuters, Путин понимает, что военные действия в будущем потребуют очередной мобилизации в России, которую он не хочет объявлять.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил Reuters, что глава Кремля неоднократно говорил о готовности России к диалогу. Песков отметил, что российские власти не хотят «вечной войны». Министерство иностранных дел и министерство обороны Украины эти заявления не прокомментировали.

Reuters отмечает, что перспектива прекращения огня и начала мирных переговоров на данный момент «кажется отдаленной». Как пишет издание, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о невозможности мира на условиях России. В его планах было вернуть все оккупированные территории, в том числе аннексированный в 2014 году Крым. В 2022 году Зеленский подписал указ, официально объявляющий любые переговоры с Путиным «невозможными».

Один из источников Reuters также считает, что мирное соглашение не может быть достигнуто, пока Зеленский находится у власти, «если только Россия не обойдет его и не заключит сделку с Вашингтоном». Однако, как пишет Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на прошлой неделе в Киеве, заявил журналистам, что не верит, в заинтересованность Путина в серьезных переговорах.

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