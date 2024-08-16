В офисе Зеленского назвали главную цель наступления под Курском

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области России — это «военный способ» заставить Владимира Путина остановить войну и начать переговоры. Об этом заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в разговоре с британским изданием The Independent.

Чтобы усадить Россию за стол переговоров, нужны, кроме дипломатических и экономических рычагов, «значительные тактические поражения», объяснил официальную позицию советник Владимира Зеленского. Подоляк стал первым высокопоставленным украинским чиновником, который объяснил мотивы начавшейся десять дней назад операции ВСУ на юге Курской области, утверждает The Independent.

Самого по себе вторжения ВСУ на признанную международными договорами территорию России будет недостаточно, «чтобы Путин понял, что война того не стоит», согласился советник офиса президента. По его мнению, должен сработать «психологический» фактор — воздействие на настроения людей.

Россияне, по мнению Подоляка, «чувствуют себя вполне комфортно», когда война идет «где-то», и на нее можно «интересно смотреть по телевизору». Но когда война приходит на территорию России, «они, конечно, пугаются, они шокированы», рассуждал в разговоре с журналистами советник офиса Зеленского. «Это очень сильно влияет на психологическое состояние России. Это тоже инструмент влияния», — заявил Подоляк.

Украинский чиновник рассказал, что операция ВСУ в Курской области готовилась в тайне ради элемента неожиданности. Однако с западными союзниками «были обсуждения, просто не на публичном уровне», уточнил Подоляк. Чиновник подтвердил отсутствие разрешения на использование переданных Украине ракет по целях в глубине России. Подоляк сказал, что запрет не имеет смысла, так как ВСУ нужно либо «уничтожать базы, с которых наносятся ракетно-артиллерийские удары», либо иметь достаточно ПВО, чтобы отражать удары. Однако средств ПВО не хватает, признался советник офиса Зеленского.

В Курской области в плен попали около двух тысяч российских солдат, процитировали журналисты The Independent неназванного полковника ВСУ. Но эти цифры невозможно проверить из независимых источников, уточнили журналисты. Украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военнослужащим сдаваться в плен, накануне сообщил о «самом большом разовом улове», — взятых в плен 102 мотострелках и «кадыровцах».

Почти 200 000 россиян в Курской и соседней Белгородской области были вынуждены покидать дома и переезжать во временные убежища, сообщило The Independent без ссылки на источники. Украинские власти пообещали открыть коридоры для эвакуации жителей занятых ВСУ районов — как вглубь России, так и на территорию своей страны. Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук сказала, что ВСУ допустят на захваченные российские территории представителей международных гуманитарные организаций.

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