Казахстан отказывается «слепо» соблюдать санкции против России

Казахстан ставит собственные экономические интересы на первое место и не собирается беспрекословно соблюдать все санкции, которые вводятся против России — его крупнейшего соседа. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина.

Казахстан не будет «слепо следовать санкциям», если они коснутся крупных казахских предприятий, заявил Жумангарин. По его словам, санкции, которые были призваны перекрыть торговлю с Россией, на самом деле навредили именно Казахстану. При этом, как пишет Bloomberg, США и их союзники, поддерживающие санкции, мало что сделали, чтобы компенсировать Казахстану непропорциональный ущерб.

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Жумангарин привел в пример компанию Eurasian Resources Group, 40% акций которой принадлежит государству. Из-за санкций она не может продавать железорудные окатыши в Россию. В итоге Россия нашла отечественных поставщиков, и теперь этот бизнес процветает без участия Астаны. Та прибыль, которая до санкций доставалась Казахстану, теперь «уходит к тем, против кого вы ввели санкции», заключает зампремьера.

«Мы не допустим, чтобы нашим собственным производителям запретили торговать», — заявил Жумангарин.

Политик отметил, что Казахстан «в значительной степени» смог преодолеть проблемы платежей с Россией. Теперь страны работают с банками, которые не находятся под санкциями. При этом 88% транзакций осуществляется в национальных валютах. В то же время у России до сих пор остаются проблемы с платежами из Китая: ряд китайских банков прекратил принимать платежи в юанях от российских клиентов, а страны уже готовятся перейти на бартер из-за угрозы вторичных санкций.

Bloomberg отмечает, что никто из казахстанских чиновников уровня Жумангарина раньше не оспаривали антироссийские санкции публично. Агентство связывает это с тем, что Казахстан ищет способы экспортировать свое сырье и сельскохозяйственные товары на мировые рынки. Одновременно с этим Астана углубляет экономические связи с Ираном и Китаем.

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