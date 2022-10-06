Еврокомиссия согласовала восьмой пакет санкций Евросоюза в отношении России. Среди прочего, в нем есть новые ограничения на использование криптовалют. Теперь ЕС хочет полностью запретить операции с криптовалютой на биржах для россиян. Рассказываем, как обезопасить свои сбережения и продолжить обменивать криптовалюту.

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В чем заключаются санкции?

Дословно заявление Еврокомиссии звучит так:

«Существующие запреты на криптовалютные активы ужесточены запретом всех криптовалютных кошельков, аккаунтов или сервисов хранения вне зависимости от количества активов в кошельке (ранее было разрешено хранить до 10 тысяч евро)».

Это не первый раз, когда россиянам ограничивают доступ к площадкам для торговли криптовалютой. К началу марта крупная американская криптобиржа Coinbase внесла в черный список 25 тысяч адресов криптокошельков, связанных с аккаунтами россиян. Тогда компания заявила, что подозревает эти адреса в «незаконной активности» и выявила их еще до войны, но в то же время сообщила о намерении соблюдать международные санкции. А в апреле Еврокомиссия одобрила пятый пакет санкций против России, который содержал формулировку «Запрет на предоставление дорогостоящих криптоактивных услуг России» без дополнительных разъяснений.

На практике за этим последовал запрет на хранение активов на сумму более чем 10 тысяч евро от крупнейшей криптобиржи Binance для всех пользователей, которые проходили регистрацию по российскому паспорту. Лимит без проблем позволял обменивать обычную валюту на крипту и выводить деньги. Если одновременно сумма баланса на бирже не превышала 10 тысяч евро, постепенно через нее можно было вывести на личный кошелек или из него хоть миллиард. При этом биржи поменьше — такие, как FTX, KuCoin и Huobi, — не вводили никаких специальных ограничений для россиян.

Еще одним ограничением на торговлю криптовалютой стало отключение российских карт Visa и Mastercard. Из-за этого стало невозможно напрямую пополнять обычной валютой кошельки криптобирж и выводить активы на карточку. Россияне обходили это ограничение с помощью p2p-торговли, то есть обмена криптовалюты между частными лицами. Криптобиржи в этом случае выступают только как платформы для объявлений и посредники, которые обеспечивают безопасность сделки.

Теперь ЕС заблокирует все кошельки?

Нет! Речь о разных кошельках.

Заявление Еврокомиссии может коснуться кошельков, которые используются для торговли на бирже. Технически он принадлежит площадке, с которой вы подписали лицензионное соглашение, создавая аккаунт (например, Binance или Coinbase). Площадка, имеет право вводить любые ограничения — так же, например, как фейсбук или инстаграм могут забанить любой аккаунт. Деньги на таких кошельках действительно находятся под угрозой санкций. Поэтому средства оттуда безопаснее сразу после сделки на бирже переводить на другой, личный криптокошелек.

Самый безопасный способ хранения — личный криптокошелек. Кошелек — это адрес в блокчейне, к которому есть доступ только у его владельца. Этот доступ может осуществляться через разные программы-посредники, но они не контролируют операции в таких кошельках. Вот несколько примеров таких кошельков-программ: Trust Wallet, Exodus, Mycelium. Кроме программ, бывают и «холодные» кошельки — отдельные девайсы, не подключенные к интернету, для тех, кто особенно заботится о безопасности, например Ledger или Trezor.

При генерации кошелька возникает набор ключей — публичных и приватных. Публичный позволяет любому желающему увидеть, какие операции проводились с тем или иным адресом в блокчейне. Таким образом можно узнать баланс любого кошелька. Но приватный ключ, позволяющий проводить эти операции, остается только у владельца. Его не знает ни производитель ПО для доступа к кошельку, ни биржа, с которой на кошелек переводились средства, ни создатели блокчейна, ни какие-либо еще регуляторы. Поэтому, даже если кому-то удастся доказать, что один конкретный кошелек принадлежит человеку с российским паспортом, запретить ему проводить операции никто не может.

Важно еще и то, что рынок криптокошельков высококонкурентный, существуют десятки сервисов и постоянно появляются новые. А главная ценность для пользователей криптовалюты — анонимность. Поэтому при создании криптокошелька через свое ПО такие сервисы почти никогда не требуют пройти регистрацию по паспорту, номеру телефона и так далее.

Новые санкции что-то изменят?

Для личных криптокошельков — скорее всего, ничего. Деньги останутся в безопасности. Те, у кого уже был кошелек, остаются анонимными для кошельков-программ, которыми пользуются. Если даже их личность как-то получается установить — например, в ходе судебного расследования — и кошелек-программа блокирует свои функции — это ничего не меняет. Владелец кошелька по кодовой фразе (она генерируется при создании кошелька и известна только владельцу) может восстановить к нему доступ через любой другой кошелек-программу и продолжить пользоваться активами.

Популярные кошельки-программы могут начать требовать от новых пользователей регистрироваться по паспорту, заранее отбирая у них анонимность. Но это сделает их предложение неконкурентным, и найдется десяток анонимных альтернатив. Опыт предыдущего пакета санкций показывает, что эти сервисы не готовы отказываться от анонимности из-за требований регуляторов, и вряд ли новый пакет как-то изменит их политику.

А вот валюту со счетов на крупных биржах лучше вывести. Если ваши деньги остаются на балансе того же Binance, есть риск, что площадка ограничит к ним доступ. Однако в один день произойти это не должно. После введения прошлых ограничений платформа давала россиянам 90 дней на то, чтобы сократить сумму на счете.

При этом торговать криптовалютой для россиян станет сложнее и менее безопасно. Скорее всего, крупнейшие криптобиржи будут выполнять новые требования ЕС, как они делали это раньше. Торговля для пользователей, проходивших верификацию по российскому паспорту, может вовсе прекратиться. Возможно, Binancе и другие платформы придумают инструменты, позволяющие продолжить торговать p2p без удержания криптовалюты на счету платформы — скажем, она будет переводиться сразу с внешнего кошелька на другой внешний кошелек. Это снизит безопасность такой торговли, так как исчезнет механизм «заморозки» криптовалюты до подтверждения закрытия сделки. Так или иначе, стоит подготовиться к тому, что торговать как раньше больше не получится.

Скорее всего, останутся криптовалютные биржи поменьше, которые не будут полностью следовать требованиям ЕС, как это было и с прошлым пакетом санкций.

К тому же, кроме бирж, торговать валютой можно с помощью обменников: их очень много, не все из них безопасные, но они точно не будут выполнять требований Еврокомиссии. Большинство из них работает на какой-то один рынок — например, российский — и запретить операции с россиянами для них означало бы закрытие.

И как теперь пользоваться криптовалютой?

Если у вас уже есть активы на личных криптокошельках — не спешите немедленно все выводить. Ваши биткоины и USDT (аналог доллара в крипте) у вас отнять точно не получится, максимум придется сменить программу кошелька. Так что проверьте, записана ли у вас в надежном месте кодовая фраза (seed phrase) для его восстановления.

Если ваши запасы в крипте лежат на бирже, но не нужны вам в ближайшее время, переведите их на личный криптокошелек.

Если валюта может вам срочно понадобиться — изучите альтернативные способы вывода. Зарегистрируйтесь на небольших или ориентирующихся на восточный рынок биржах с p2p-платформами, например, OKX, Huobi, KuCoin. В крайнем случае, даже если все известные вам биржи резко ограничат операции, — пользуйтесь обменниками или найдите человека, который готов купить у вас криптовалюту за обычные деньги. Возможность просто переводить коины с одного адреса на другой у вас отнять невозможно, пока вы помните кодовую фразу для доступа к кошельку.