ВСУ откроют гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Курской области в Украину и Россию

Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, откроют гуманитарные коридоры для эвакуации жителей региона причем как в вглубь России, так и на территорию Украины. Об этом в своем телеграм-канале написала вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук.

Она пояснила, что ВСУ намерены создать в Курской области «зону безопасности», необходимую для защиты от российских военных Сумской области Украины.

«В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает», — заверила Верещук.

Она подчеркнула, что ВСУ не только откроют гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения, но и допустят на захваченные российские территории представителей международных гуманитарные организаций.

По словам Верещук, в Украине для жителей Курской области уже работает горячая линию по вопросам гуманитарной помощи и эвакуации.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона заявил, что украинские власти могут создать на захваченных российских территориях военные комендатуры.

«[Это обсуждали] для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры», — пояснил он.

С начала вторжения украинских войск в Курскую область 6 августа оттуда, по официальным данным, эвакуировали уже больше 120 тысяч человек. Накануне власти региона объявили о начале обязательной эвакуации жителей Глушковского района. Ранее сообщалось, что с момента захода ВСУ на территорию Курской области там пропали без вести около двух тысяч человек.

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