Байден назвал украинское вторжение в Курскую область «дилеммой для Путина»

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал прорыв ВСУ на территорию Курской области.

«Это создает реальную дилемму для Путина, и мы были в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока эти действия продолжаются», — сказал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что атака украинских войск в Курской области стала неожиданностью для Вашингтона. В свою очередь, издание The Wall Street Journal утверждало, что в американской администрации не боятся эскалации конфликта из-за захода ВСУ на территорию России, но опасаются, что он может привести к «жестокому возмездию» со стороны Москвы.

Вторжение подразделений ВСУ в Курскую область началось утром 6 августа. С тех пор там продолжаются бои. По официальным данным на 12 августа, украинским военным удалось занять 28 населенных пунктов на территории региона. А по словам президента Украины Владимира Зеленского, под контролем ВСУ в Курской области находятся 74 населенных пункта.

При этом представители российского Минобороны и Генштаба уже в первый день заявили, что попытка прорыва ВСУ в Курскую область успешно предотвращена, а в последующие дни утверждали, что смогли не допустить продвижения украинских военных вглубь региона.

В то же время принимающие участие в операции бойцы ВСУ опубликовали многочисленные видео, в которых говорят, что контролируют ряд населенных пунктов в Курской области, в том числе город Суджа. Они также показали десятки захваченных ими в плен российских военных, среди которых, как утверждается, есть срочники и бойцы чеченского спецназа «Ахмат».

Так, 13 августа Би-би-си сообщило, что в ходе операции в Курской области украинским военным удалось пленить больше тысячи россиян.

Журнал The Economist со ссылкой на источники в украинском командовании писал, что в прорыве в Курскую область участвуют тысячи бойцов из самых боеспособных подразделений ВСУ.

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