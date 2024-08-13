СМИ: в украинском плену находится около тысячи российских военнослужащих

Киевский корреспондент Би-би-си Олег Черныш рассказал в выпуске «В чем цели операции ВСУ в Курской области?» подкаста «Что это было?» о том, что в результате наступления ВСУ на Курскую область в украинском плену оказалось около тысячи российских военнослужащих.

Черныш ссылается на данные одного из телеграм-каналов, название которого он не уточнил. По его словам, канал ведет человек, связанный с находящейся в Курской области группировкой украинской армии. Его имя Черныш также не называет. По мнению корреспондента, если эти данные и преувеличены, то ненамного.

Кроме того, Черныш утверждает, что среди пленных российских военнослужащих 400-500 человек — срочники. В этом случае он ссылается «на свою инсайдерскую информацию и на фото и видео, подтверждающие это».

Также Черныш утверждает, что на северо-восточных окраинах города Суджа был задействован спецназ подразделения «Ахмат» — группа «Аида». По его словам, некоторые из этих бойцов тоже могут находиться в украинском плену.

«Вполне вероятно, когда украинские военные достаточно неожиданно южнее и восточнее Суджи вышли на российские позиции, это район села Плехово, <...> я допускаю, что несколько бойцов спецназа “Ахмат” были дезориентированы и попали в плен к украинцам, поэтому тут нет ничего удивительного», — заявил Черныш.

Информацию о том, что пятеро бойцов «Ахмата» попали в плен ВСУ, 13 августа подтвердил Командир спецназа Апти Алаудинов. При этом накануне он утверждал, что никто из его бойцов «в плен не сдавался».

Ранее сообщалось о том, что в украинский плен попали от 50 до нескольких сотен человек, причем первые сообщения о пленении российских военных стали приходить в первый день атаки ВСУ на Курскую область. Тогда «Важные истории» идентифицировали двух пленных срочников.

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