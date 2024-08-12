СМИ: в прорыве в Курской области участвуют тысячи лучших бойцов ВСУ

Украинское командование задействовало в прорыве в Курскую область самые боеспособные подразделения ВСУ, выбрав для атаки самый слабозащищенный участок российской границы. Об этом пишет журнал The Economist, ссылаясь на источники в украинской генштабе.

«Мы отправили наши самые боеспособные подразделения в самую слабую точку на их границе. Солдаты-призывники, столкнувшись с десантниками, просто сдались», — сказал один из собеседников издания.

Информацию о бегстве россиян, защищавших границу, подтвердили и украинские военные, непосредственно принимавшие участие в прорыве ВСУ в Курскую область. Так, 28-летний десантник из 33-й бригады с позывным «Ангол» рассказал, что российские военные бежали так быстро, как только могли, бросая снаряжение и боеприпасы.

Еще один источник The Economist в украинском командовании сообщил, что к 10 августа подразделениям ВСУ удалось продвинуться вглубь российской территории на 40 километров.

В то же время и собеседники издания в украинском генштабе, и военные, принимавшие участие в прорыве, отметили, что он не был «легкой прогулкой». Несколько раненых украинских солдат рассказали журналистам, что начали подвергаться ударам беспилотников и авиации с самого начала операции в Курской области.

Источник журнала в одной из украинских силовых структур сказал, что ВСУ не ставит себе «чрезмерно амбициозных целей». Издание полагает, что с помощью прорыва в Курскую область украинское командование хочет заставить Москву перебросить туда подразделения из Донецкой области, где дела ВСУ обстоят хуже всего. Однако пока удалось добиться в основном перемещения российских войск с харьковского направления.

«Их командиры не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем растянуть логистику на 80 или 100 километров», — сказал собеседник издания в украинском генштабе.

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В свою очередь, французское информационное агентство AFP со ссылкой на представителя украинского командования сообщило, что в прорыве в Курскую областью участвуют «тысячи» украинских солдат. Ранее российское Минобороны утверждало, что ВСУ прорвались на российскую территорию силами нескольких сотен бойцов, большинство из которых якобы уже уничтожены.

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