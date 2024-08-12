В работе Telegram произошел сбой

Администраторы телеграм-каналов не могли публиковать новые посты. При попытке опубликовать новый пост появлялось сообщение об ошибке. Об это сообщает телеграм-канал Telegram Info.

Об этом же свидетельствуют данные платформы DownDetector, которая фиксирует жалобы пользователей на работу мессенджера. Сообщения о сбое поступали из разных стран, в том числе из России, Сербии, Грузии и Узбекистана.

Спустя некоторое время после публикации Telegram Info о сбое сообщение в телеграм-канале было отредактировано. В новой версии поста появилась информация о том, что проблема в работе мессенджера решена, и посты в телеграм-каналах отправляются без проблем.

Ранее в России наблюдались сбои в работе защищенного мессенджера Signal. В нем не отправлялись и не приходили сообщения при отключенном VPN или опции «Обход цензуры» в расширенных настройках в разделе «Конфиденциальность».

Тогда «Важные истории» писали, что мессенджер начали блокировать в России. Вскоре это подтвердил Роскомнадзор, объяснив блокировку тем, что Signal якобы не следовал требованиям, «выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».

В феврале этого года в работе Рунета произошел масштабный сбой по вине Роскомнадзора. Тогда заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и связи Антон Ткачев заявил, что системы Роскомнадзора перенастраиваются, чтобы ограничивать доступ к «сайтам, платформам и недружественным сервисам». Из-за этого, по его словам, могли произойти сбои.

В тот момент пользователи сообщали о проблемах в доступе к мессенджерам Telegram, Viber и Whatsapp, соцсети «Вконтакте», а также видеохостингу Youtube.

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