Глава Курской области переделал песню Shaman в «Я курский»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем телеграм-канале видео под измененный трек песни Shaman «Я русский». Вместо слов «я русский» в ролике звучит «я курский».

Видео состоит из кадров работы сотрудников экстренных служб, оказывающих помощь беженцам из Курской области, раздачи гуманитарной помощи, сдающих кровь доноров и прошедших в других регионах акций солидарности с жителями атакованных российских территорий.

«Я — Курский! Спасибо всем, кто молится за Курскую область и помогает нам чем только можно!» — подписал Смирнов опубликованный ролик.

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Подразделения ВСУ вошли на территорию Курской области утром 6 августа. С тех пор Минобороны уже несколько раз заявляло, что вторгнувшиеся украинские войска отступили, понеся большие потери, а их дальнейшее продвижение вглубь российской территории не допущено.

Тем не менее бои в регионе продолжаются уже шесть дней. Источники в украинском командовании рассказали западным СМИ, что в прорыве в Курскую область участвуют тысячи бойцов из самых боеспособных подразделений ВСУ, встретив которых российские срочники, охранявшие границу, массово бежали или сдались в плен. В результате, утверждают собеседники журналистов в украинском генштабе, ВСУ удалось продвинуться вглубь территории России на десятки километров.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Гурулев раскритиковал российских военных за организацию обороны в Курской области. По его словам, он ездил туда и наблюдал, как там возводятся минные заграждения без огневого прикрытия, что, как утверждает депутат, делает их неэффективными.

Гурулев также выразил сомнение в том, что при использовании современных средств разведки российское командование могло быть не в курсе готовящегося прорыва ВСУ на территорию России.

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